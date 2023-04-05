Нурмагомедов получил награду за жизненные достижения в Абу-Даби

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов получил награду за жизненные достижения от телеканала Sky News Arabia.

«Я не знаю, зачем мне вручили награду, потому что я просто бью людей. Здесь так много великих спортсменов... Я хочу сказать спасибо Абу-Даби. Здесь, в 2019 году, мой отец впервые сопровождал меня в моей карьере в UFC», — сказал боец.

Он добавил, что до этого дрался в США, куда не пускали его отца из-за отсутствия визы.

Напомним, в октябре 2020 года Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. После поединка россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед и ни одного поражения.

Ранее Колби Ковингтон заявил, что он бы переехал Хабиба Нурмагомедова.