Ковингтон: я бы переехал Хабиба Нурмагомедова

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Колби Ковингтон заявил, что победил бы бывшего чемпиона организации в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова.

«Хабиб так и не перешёл в полусредний вес, потому что я дерусь там. Он не хочет драться со мной, потому что у меня отличный стиль, я остановил бы его тейкдауны, оказывал бы давление, и у меня не закончился бы бензобак. Я сделал бы всё в лучшем виде и переехал бы Хабиба», — цитирует Ковингтона Sportskeeda.

Ковингтон одержал 17 побед и потерпел три поражения в смешанных единоборствах.

Напомним, в октябре 2020 года Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гейджи на турнире UFC 254. После поединка россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед и ни одного поражения.

Ранее сообщалось, что Ковингтон отказался от боя с Чимаевым в UFC.