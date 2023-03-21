Ковингтон: я бы переехал Хабиба Нурмагомедова
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«Хабиб так и не перешёл в полусредний вес, потому что я дерусь там. Он не хочет драться со мной, потому что у меня отличный стиль, я остановил бы его тейкдауны, оказывал бы давление, и у меня не закончился бы бензобак. Я сделал бы всё в лучшем виде и переехал бы Хабиба», — цитирует Ковингтона Sportskeeda.
Ковингтон одержал 17 побед и потерпел три поражения в смешанных единоборствах.
Напомним, в октябре 2020 года Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гейджи на турнире UFC 254. После поединка россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед и ни одного поражения.
Ранее сообщалось, что Ковингтон отказался от боя с Чимаевым в UFC.