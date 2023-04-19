Тренер Махачева сделал заявление о возможном реванше с Волкановски

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Хавьер Мендес, тренер российского бойца Ислама Махачева, высказался о возможном реванше с австралийцем Александером Волкановски.
Тренер Махачева сделал заявление о возможном реванше с Волкановски
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«Мы ни от чего не уклоняемся. Если UFC организует этот бой, то он случится. Обе стороны хотят этого поединка. Надеюсь, что UFC всё-таки устроит его, потому что первый бой удался», — сказал Мендес на канале Jibber with Jaber.

Поединок между бойцами состоялся на турнире UFC 284, продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 49:46.

Волкановски является обладателем чемпионского пояса UFC в полулёгком весе, а Махачев — в лёгком.

Ранее Волкановски рассказал, когда и где намерен провести реванш с Махачевым.

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