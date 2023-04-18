Волкановски рассказал, когда и где намерен провести реванш с Махачевым

Австралиец Александер Волкановски заявил о готовности провести реванш с россиянином Исламом Махачевым.

«Мы должны встретиться ещё раз. Я хочу оставаться активным и не буду просто ждать реванша, хотя знаю, что мог бы его получить. Согласился бы я подраться с ним в Абу-Даби? Да, я готов провести бой с кем угодно и где угодно», — сказал Волкановски на канале The Mac Life.

Поединок между бойцами состоялся на турнире UFC 284, продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 49:46.

Волкановски является обладателем чемпионского пояса UFC в полулёгком весе, а Махачев — в лёгком.

Ранее сообщалось, что Махачев будет защищать титул на турнире UFC 294 в Абу-Даби.