MMA Fighting: Махачев будет защищать титул на турнире UFC 294 в Абу-Даби

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Ислам Махачев будет защищать титул на турнире UFC 294 в Абу-Даби.
MMA Fighting: Махачев будет защищать титул на турнире UFC 294 в Абу-Даби
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

Как сообщил MMA Fighting бывший американский боец MMA Чейл Соннен, россиянин защитит титул в бою с победителем противостояния Чарльз Оливейра (Бразилия) — Бенеил Дариуш (Иран), которое пройдёт 7 мая на турнире UFC 288 в Лас-Вегасе.

Поединок с победителем пары возглавит UFC 294 в Абу-Даби. Соглавным событием турнира также станет бой в среднем весе между Хамзатом Чимаевым (Швеция) и Пауло Костой (Бразилия).

Последний поединок Махачева с австралийцем Александером Волкановски на турнире UFC 284 продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 49:46.

Ранее Махачев заявил, что хочет подраться с британским бойцом Леоном Эдвардсом.

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