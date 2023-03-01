Запасной на вес золота: почему бой с Блэйдсом — самый важный в карьере Павловича

Сергей Павлович сразится с Кёртисом Блэйдсом в главном поединке турнира UFC Fight Night 223, который пройдёт 22 апреля в Лас-Вегасе. В случае успеха россиянин может подняться на первое место в рейтинге тяжёлого веса и получить право подраться за пояс с победителем схватки между Джоном Джонсом и Сирилом Ганом. При этом не исключено, что этот шанс представится ему уже в ближайшие выходные, ведь именно экс-чемпион Fight Nights Global назначен запасным на бой между американцем и французом на шоу UFC 285.

Последний год стал прорывным в карьере Сергея Павловича. К 2022-му многие успели списать со счетов тяжеловеса в связи с тем, что он не появлялся в клетке более двух лет. Но за последующие девять месяцев российский боец одержал три ярчайшие победы и ворвался в число сильнейших представителей своего дивизиона в UFC. Сокрушительные нокауты в битвах с Шамилем Абдурахимовым, Дерриком Льюисом и Таем Туйвасой вознесли его на третью строчку рейтинга и сделали одним из претендентов на титул, по мнению не только болельщиков, но и матчмейкеров.

Подтверждением тому стало сразу два анонса, поступившие в течение последних дней. Во-первых, официально было объявлено о бое Павловича с другим топом категории — Кёртисом Блэйдсом. И с большой долей вероятности именно его триумфатор следующим получит шанс побороться за трофей. Во-вторых, Сергей был назван запасным на главный поединок UFC 285, по итогам которого будет определён новый король самого престижного дивизиона чемпионата.

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Второе событие как минимум не менее значимо. Ведь оно даёт понять: в руководстве промоушена очень высоко оценивают Павловича и уже сейчас считают его одним из главных претендентов на пояс. Хотя он и занимает не самое высокое место в списке, уступая и Сирилу Гану, и Стипе Миочичу, который в теории по-прежнему имеет право на реванш, как бывший чемпион.

Но если в большинстве случаев заявка бойца в качестве резервного является лишь формальностью, то в случае Павловича всё не так просто. Ведь закрывать турнир в Лас-Вегасе будет не кто иной, как Джон Джонс, прославившийся не только своей серией из 17 побед подряд, но и крайне проблемным характером — американец сколь же талантлив, столь и ненадёжен.

Наверняка боссы лиги по-прежнему не до конца уверены, что он войдёт в октагон в нужный момент, поэтому и хотят перестраховаться. Ведь ранее из-за Джонса не только срывались схватки, но и отменялись целые шоу. Именно такая судьба постигла UFC 151. Тогда Дэн Хендерсон получил травму и не смог сразиться с лучшим на тот момент полутяжеловесом организации, а он сам отказался выходить против Чейла Соннена.

Таким образом, при определённом развитии событий Павлович сразится за титул уже в ближайшие выходные. И это может быть для него неплохим вариантом, ведь подготовиться к россиянину крайне непросто. Он очень хорош в боксе и будет иметь отличные шансы на первых минутах в дуэли как с Джонсом, так и с Ганом. Да, впоследствии скажется разница в кондициях, а в случае с Джоном — и в борцовских навыках. Но эффект неожиданности всё же может сыграть свою роль.

Но даже если это не произойдёт на этой неделе, то может случиться ближе к концу 2023-го. Ведь уже 22 апреля Павлович подерётся с Блэйдсом в главном бою UFC Fight Night 223, который пройдёт в Лас-Вегасе. Для россиянина это будет важное событие, ведь ранее он ни разу не возглавлял турнир UFC. Ближе всего к этому он был в ноябре 2018-го, когда бился во второй по значимости схватке на шоу в Пекине. Но тот опыт вряд ли можно назвать удачным. Уже в первом раунде он уступил Алистару Овериму нокаутом и потерпел первое поражение в карьере.

Тогда причиной неудачи стала именно разница в борцовских навыках — и именно этот аспект может вновь помешать ему добиться успеха. Ведь главная сила Блэйдса кроется именно в способности переводить и удерживать оппонентов на земле, попутно нанося им тяжёлые удары. Это на себе прочувствовали и тот же Абдурахимов, и Алексей Олейник, и Александр Волков. По сути, Кёртиса можно назвать настоящей грозой россиян, ведь ранее он не уступал им ни разу.

И если Павлович не подтянул свои навыки в грепплинге, то его вполне может ожидать та же судьба. Безусловно, шансы попасть по Блэйдсу у него будут, но не стоит надеяться, что их будет много. Американец вряд ли станет играть по правилам соперника и размениваться в стойке, а сразу постарается пройти в ноги. И исход поединка будет зависеть от того, как хорошо Сергей сможет защищаться от этих атак.

По словам самого Павловича можно сделать вывод, что в настоящее время он уделяет этому огромное внимание. После победы над Туйвасой он сам напомнил бравшему у него интервью Дэниелу Кормье, как во времена совместных спаррингов в AKA тот «не давал ему подняться с канваса». И это лишний раз подтверждает, насколько он осознаёт свои сильные и слабые стороны и какое внимание уделяет устранению недочётов. И если ему удастся качественно блокировать тейкдауны, то дуэль с Блэйдсом пройдёт гораздо легче, чем кажется сейчас.

Предпосылки к этому есть. В настоящее время Павлович тренируется в American Top Team, а если верить его фотографиям в социальных сетях, в подготовке ему помогают несколько обладателей поясов по бразильскому джиу-джитсу — Тьяго Сантос, Филипе Линс (оба — чёрные) и Аугусто Сакаи (коричневый). Работа с такими опытными специалистами наверняка положительно отразится на его навыках в партере и поможет подойти к сражению с Блэйдсом во всеоружии.

А если Павлович преуспеет, то помешать ему подраться за титул в самое ближайшее время могут лишь два события — травма новоиспечённого чемпиона или возвращение Фрэнсиса Нганну. В первом случае ему придётся либо ждать, пока обладатель пояса восстановится, либо биться за временное звание, во втором — уступить место бывшему обладателю трофея. Но пока о намерении камерунца восстановить отношения с UFC ничего не известно, тот требует баснословные гонорары за бой по правилам бокса и, если верить Скотту Кокеру, параллельно ведёт переговоры с Bellator.