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Волкановски объяснил, почему хотел увидеть победу Оливейры над Махачевым

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Австралийский боец смешанных единоборств (ММА) Александер Волкановски высказался о поединке между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой.
Волкановски объяснил, почему хотел увидеть победу Оливейры над Махачевым
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Изначально я думал: «Лучше бы Оливейра победил». Потому что я знал, что с ним я подерусь скоро. Про Ислама я думал, он удержит титул на время и не будет драться какой-то период», — заявил Алекс.

Напомним, что Махачев победил Оливейру и завоевал титул чемпиона в лёгком весе. Позже он защитил пояс в поединке с Волкановски.

Ранее сообщалось, что Волкановски рассказал о ходе поединка с Исламом Махачевым.

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