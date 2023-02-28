Волкановски объяснил, почему хотел увидеть победу Оливейры над Махачевым
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«Изначально я думал: «Лучше бы Оливейра победил». Потому что я знал, что с ним я подерусь скоро. Про Ислама я думал, он удержит титул на время и не будет драться какой-то период», — заявил Алекс.
Напомним, что Махачев победил Оливейру и завоевал титул чемпиона в лёгком весе. Позже он защитил пояс в поединке с Волкановски.
Ранее сообщалось, что Волкановски рассказал о ходе поединка с Исламом Махачевым.