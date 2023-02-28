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Волкановски: я почувствовал, что у Махачева действительно зоркий глаз

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Австралийский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Волкановски рассказал о ходе поединка с россиянином Исламом Махачевым.
Волкановски: я почувствовал, что у Махачева действительно зоркий глаз
  • Gettyimages.ru
  • © Paul Kane

«Мы оба вели себя очень осторожно, никто не хотел первым лезть в драку. Ислам реально хорош, и он терпелив. Он не лез в драку, он ждал, пока я начну выбрасывать удары руками. Я знал, что Ислам хорошо держит дистанцию. Но тогда я почувствовал, что у него действительно зоркий глаз», — заявил Волкановски в эфире шоу Straight Talk with Mark Bouris.

Поединок между Махачевым и Волкановски на турнире UFC 284 продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 49:46.

Таким образом, Ислам провёл первую защиту титула чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее Волкановски отказался писать заявление на Махачева по обвинению в допинге.

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