Волкановски отказался писать заявление на Махачева по обвинению в допинге
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«Волкановски и Хукер не подавали никаких заявлений в отношении Махачева. Факта обвинения недостаточно, оно должно быть зафиксировано в заявлении», — приводит слова собеседника агентства ТАСС.
Волкановски и Хукер обвинили россиянина в использовании капельниц для восстановления перед титульным поединком UFC 284.
Поединок между Махачевым и Волкановски на турнире UFC 284 продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 49:46.
Таким образом, Ислам провёл первую защиту титула чемпиона UFC в лёгком весе.
Ранее президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт сообщил, что Махачев и Волкановски проведут реванш.