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Волкановски отказался писать заявление на Махачева по обвинению в допинге

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В Атлетической комиссии Австралии (AIS) сообщили, что австралийский боец смешанных единоборств (ММА) Александер Волкановски и новозеландец Дэн Хукер не стали обращаться с заявлениями в организацию в отношении россиянина Ислама Махачева.
Волкановски отказался писать заявление на Махачева по обвинению в допинге
  • Gettyimages.ru
  • © Paul Kane

«Волкановски и Хукер не подавали никаких заявлений в отношении Махачева. Факта обвинения недостаточно, оно должно быть зафиксировано в заявлении», — приводит слова собеседника агентства ТАСС.

Волкановски и Хукер обвинили россиянина в использовании капельниц для восстановления перед титульным поединком UFC 284. 

Поединок между Махачевым и Волкановски на турнире UFC 284 продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 49:46.

Таким образом, Ислам провёл первую защиту титула чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт сообщил, что Махачев и Волкановски проведут реванш.

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