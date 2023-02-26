Уайт: Махачев и Волкановски проведут реванш
«Что может быть лучше, когда весь мир спорит и обсуждает этот супербой? После того как оба бойца проведут ещё один бой, мы организуем им реванш», — сказал Уайт на пресс-конференции.
Поединок между Махачевым и Волкановски на турнире UFC 284 продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 49:46.
Таким образом, Ислам провёл первую защиту титула чемпиона UFC в лёгком весе.
Ранее Махачев рассказал, что у него есть желание стать чемпионом UFC в другой весовой категории.