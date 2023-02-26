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Уайт: Махачев и Волкановски проведут реванш

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт сообщил, что россиянин Ислам Махачев и австралиец Александер Волкановски проведут реванш.

«Что может быть лучше, когда весь мир спорит и обсуждает этот супербой? После того как оба бойца проведут ещё один бой, мы организуем им реванш», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Поединок между Махачевым и Волкановски на турнире UFC 284 продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 49:46.

Таким образом, Ислам провёл первую защиту титула чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее Махачев рассказал, что у него есть желание стать чемпионом UFC в другой весовой категории.

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