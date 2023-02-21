Махачев: двойной чемпион UFC — это останется в истории надолго

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Ислам Махачев рассказал, что у него есть желание стать чемпионом UFC в другой весовой категории.

«100%, мне было бы интересно. Даже сейчас, если в UFC захотят это сделать и предложат мне, я обговорю, конечно, с командой, но лично я согласен. Хочу попробовать себя в другой категории. Двойной чемпион UFC — это останется в истории надолго», — цитирует Махачева «Матч ТВ».

Напомним, что поединок между Махачевым и австралийцем Александером Волкановски на турнире UFC 284 продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 49:46. Таким образом, Ислам провёл первую защиту титула чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее Махачев отреагировал на решение организации оставить его на втором месте в рейтинге бойцов вне зависимости от весовых категорий (Р4Р).