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Махачев — о рейтинге P4P: может, UFC хочет этим раскачать мой реванш с Волкановски

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Чемпион UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев отреагировал на решение организации оставить его на втором месте в рейтинге бойцов вне зависимости от весовых категорий (Р4Р).
Махачев — о рейтинге P4P: может, UFC хочет этим раскачать мой реванш с Волкановски
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«В первую очередь мы летели в Австралию за победой, защитить пояс. Мы его защитили. Официальный рейтинг UFC меня не поставил на первое место, может, они хотят этим как-то раскачать реванш. Я по этому поводу не парюсь, пояс у меня, я чемпион. Это самое главное», — цитирует Махачева «Матч ТВ».

Поединок между Махачевым и Волкановски на турнире UFC 284 продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 49:46. Таким образом, Ислам провёл первую защиту титула чемпиона UFC в лёгком весе.

14 февраля пресс-служба UFC опубликовала обновлённый рейтинг бойцов вне зависимости от весовых категорий (Р4Р). Защитивший титул Махачев оказался на втором месте, Волкановски — на первом.

Ранее в команде Волкановски сообщили, что австралиец не имеет доказательств вины Махачева.

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