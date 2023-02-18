В команде Волкановски сообщили, что австралиец не имеет доказательств вины Махачева

В команде австралийского бойца Александера Волкановски сообщили, что спортсмен не имеет доказательств нарушения антидопинговых правил россиянином Исламом Махачевым.

«У нас нет никаких доказательств того, что Махачев использовал капельницу. Поэтому мы не можем подать куда-либо заявление о том, чтобы данное дело расследовали. Но мы точно знаем, что он что-то использовал», — приводит слова собеседника ТАСС.

Австралийские бойцы Волкановски и Дэн Хукер обвинили россиянина в использовании капельниц для восстановления перед титульным поединком UFC 284.

Поединок между Махачевым и Волкановски продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 49:46. Таким образом, Махачев провёл первую защиту титула чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее USADA отказалось расследовать обвинения в отношении Махачева.