В команде Волкановски сообщили, что австралиец не имеет доказательств вины Махачева
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«У нас нет никаких доказательств того, что Махачев использовал капельницу. Поэтому мы не можем подать куда-либо заявление о том, чтобы данное дело расследовали. Но мы точно знаем, что он что-то использовал», — приводит слова собеседника ТАСС.
Австралийские бойцы Волкановски и Дэн Хукер обвинили россиянина в использовании капельниц для восстановления перед титульным поединком UFC 284.
Поединок между Махачевым и Волкановски продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 49:46. Таким образом, Махачев провёл первую защиту титула чемпиона UFC в лёгком весе.
Ранее USADA отказалось расследовать обвинения в отношении Махачева.