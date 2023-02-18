USADA отказалось расследовать обвинения в отношении Махачева
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«Мы не будем расследовать что-либо в отношении Махачева. К нему и его команде нет претензий, он не является нарушителем каких-либо правил», — приводит слова агентства ТАСС.
Австралийские бойцы Александер Волкановски и Дэн Хукер обвинили россиянина в использовании капельниц для восстановления перед титульным поединком UFC 284.
Поединок между Махачевым и Волкановски продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 49:46. Таким образом, Махачев провёл первую защиту титула чемпиона UFC в лёгком весе.
Ранее Австралийская комиссия единоборств не нашла доказательств употребления Махачевым допинга.