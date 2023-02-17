Австралийская комиссия единоборств не нашла доказательств употребления Махачевым допинга

Комиссия единоборств Западной Австралии обнародовала результаты проверки российского бойца Ислама Махачева.

Доказательств использования запрещённых препаратов россиянином найдено не было. Поэтому было принято решение отказаться от расследования возможного нарушения антидопинговых правил, цитирует представителя комиссии MMA News.

Австралийские бойцы Александер Волкановски и Дэн Хукер обвинили россиянина в использовании капельниц для восстановления перед титульным поединком UFC 284.

Поединок между Махачевым и Волкановски продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 49:46. Таким образом, Махачев провёл первую защиту титула чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее Джефф Монсон высказался об обвинении Махачева в нарушении антидопинговых правил.