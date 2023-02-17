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Австралийская комиссия единоборств не нашла доказательств употребления Махачевым допинга

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Комиссия единоборств Западной Австралии обнародовала результаты проверки российского бойца Ислама Махачева.
Австралийская комиссия единоборств не нашла доказательств употребления Махачевым допинга
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger/Zuffa LLC

Доказательств использования запрещённых препаратов россиянином найдено не было. Поэтому было принято решение отказаться от расследования возможного нарушения антидопинговых правил, цитирует представителя комиссии MMA News.

Австралийские бойцы Александер Волкановски и Дэн Хукер обвинили россиянина в использовании капельниц для восстановления перед титульным поединком UFC 284. 

Поединок между Махачевым и Волкановски продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 49:46. Таким образом, Махачев провёл первую защиту титула чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее Джефф Монсон высказался об обвинении Махачева в нарушении антидопинговых правил.

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