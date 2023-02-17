Австралийская комиссия единоборств не нашла доказательств употребления Махачевым допинга
- Gettyimages.ru
- © Chris Unger/Zuffa LLC
Доказательств использования запрещённых препаратов россиянином найдено не было. Поэтому было принято решение отказаться от расследования возможного нарушения антидопинговых правил, цитирует представителя комиссии MMA News.
Австралийские бойцы Александер Волкановски и Дэн Хукер обвинили россиянина в использовании капельниц для восстановления перед титульным поединком UFC 284.
Поединок между Махачевым и Волкановски продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 49:46. Таким образом, Махачев провёл первую защиту титула чемпиона UFC в лёгком весе.
Ранее Джефф Монсон высказался об обвинении Махачева в нарушении антидопинговых правил.