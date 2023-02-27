Поединок Павловича с Блэйдсом возглавит турнир UFC 23 апреля

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Сергей Павлович проведёт бой с американцем Кёртисом Блэйдсом на UFC Fight Night.

Как сообщает пресс-служба UFC, бой состоится 23 апреля в Лас-Вегасе и возглавит кард.

Напомним, что свой последний поединок Павлович провёл против новозеландца Тая Туивасы. Бой проходил в ночь с 3 на 4 декабря на арене Amway Center во Флориде (США) и завершился досрочной победой россиянина нокаутом на первой минуте.

На счету Павловича 17 побед и одно поражение в 18 поединках MMA.

Блэйдс в июле на UFC Fight Night 208 победил в первом раунде (травма колена) британца Тома Аспиналла. В активе американца 17 побед и три поражения.

Ранее молдавский боец Сергей Спивак высказал мнение, что Павлович может стать чемпионом UFC.