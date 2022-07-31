Добивание травмированного соперника и преждевременная остановка: как Анкалаев и Павлович выиграли нокаутами на UFC 277

На турнире UFC 277 Магомед Анкалаев выиграл девятый бой подряд и вышел на второе место по продолжительности победной серии в истории полутяжёлого дивизиона. В первом раунде россиянин нанёс Энтони Смиту травму лодыжки, а во втором взял верх техническим нокаутом. В свою очередь, поединок Сергея Павловича и Деррика Льюиса продлился лишь 55 секунд. Рефери Дэн Мираглиотта неверно определил состояние американца и в попытке спасти его от избиения остановил схватку. Также шоу в Далласе запомнилось триумфом Аманды Нуньес в реванше с Джулианной Пеньей и эффектным ударом по печени в исполнении Брэндона Морено, который позволил ему взять верх над Каем Кара-Франсом.

Турнир UFC 277 в Далласе обещал стать не только запоминающимся, но и крайне важным с точки зрения будущего сразу четырёх дивизионов. В битве Джулианны Пеньи и Аманды Нуньес определялась королева в легчайшем весе, Брэндон Морено и Кай Кара-Франс боролись за временный титул в наилегчайшем, а Магомед Анкалаев и Сергей Павлович собирались сделать очередные шаги к вершине двух самых престижных категорий. Причём первый из россиян вполне имел шансы стать первым претендентом на пояс. В июне Дана Уайт лично присвоил их схватке с Энтони Смитом статус элиминатора, хотя с тех пор расстановка сил значительно изменилась.

Один из главных вопросов заключался в том, решит ли Анкалаев отказаться от своей прагматичной модели ведения боя и рискнёт зарубиться со Смитом в стойке. Ведь для этого были все предпосылки. В отличие от Тиаго Сантоса и Волкана Оздемира, американца нельзя было назвать ярким ударником, что подтверждал его послужной список. В последний раз он выигрывал нокаутом четыре года назад, когда забил в партере бывшего чемпиона Маурисио Руа, хотя после этого ещё восемь раз заходил в октагон. Однако Магомед решил не отступать от своей тактики и на протяжении первого раунда практически не форсировал ход поединка.

Также по теме Поход за титульным боем и месть за оскорбление: за что будут биться Анкалаев и Павлович на UFC 277 Магомед Анкалаев и Сергей Павлович проведут свои очередные поединки в главном карде турнира UFC 277, который пройдёт в ночь на 31 июля...

Анкалаев работал с дистанции и пытался выйти на хай-кик, но акцентированно пробить не получалось. Пару раз он попал по блоку, зацепил оппонента по корпусу, но не более. Смит довольно неплохо защищался, прессинговал и своевременно использовал джеб, сбивая темп. В целом в дебюте бойцы проявляли друг к другу слишком много уважения и практически не вступали в размены. И вина за это скорее лежит на Магомеде, действовавшем вторым номером.

Но если Смит сумел практически полностью перекрыть Анкалаеву доступ к верхнему и среднему этажам, то обезопасить себя от попаданий по нижнему не сумел. Только за первый раунд Магомед исполнил восемь лоу-киков, а в следующем добавил ещё один. В итоге сразу 17% от общего числа его ударов пришлись по ногам, что стало для него рекордным показателем в UFC.

И это быстро дало плоды. Перед вторым раундом Смит с трудом добрался до своего угла и сообщил секундантам о проблемах с левой лодыжкой. Те поспешили приложить лёд на повреждённое место, однако это не сильно улучшило состояние американца. По его движениям стало ясно, что травма серьёзная, а отчаянная попытка перевести россиянина в партер стала лишним подтверждением.

Но сражаться с Анкалаевым на одной ноге было Смиту не под силу. Россиянин довольно легко защитился от тейкдауна, сам оказался сверху и обрушил шквал ударов на Энтони. В отсутствие возможности твёрдо стоять на ногах тот ничего не смог противопоставить и лишь терпел избиение, пока в дело не вмешался рефери.

Анкалаев выиграл девятый поединок подряд, благодаря чему обошёл Лиото Мачиду и вышел на второе место в истории полутяжёлого веса UFC по продолжительности победной серии. По этому показателю он уступает лишь Джону Джонсу, в период с 2010 по 2016 год взявшему верх в 13 схватках подряд.

«Конечно, мне этот бой был очень важен. Мы готовились усердно. Он хотел устроить драку. Мы показали, кто здесь воин… Мы идём только вперёд… Нет, я не знал (о проблемах Смита с ногой. — RT). Но кто её сломал? Он же об меня ударился… Сколько ещё раз я должен выиграть, чтобы драться за пояс?» — сказал Анкалаев.

Если Джейкоб Монтальво дал Смиту достаточно шансов восстановиться и продолжить сражение с Анкалаевым, то опытнейший Дэн Мираглиотта не лучшим образом отработал поединок между Сергеем Павловичем и Дерриком Льюисом. В общей сложности битва между звёздами тяжёлого веса продлилась лишь 55 секунд и завершилась после первого же стоящего обмена. Рекордсмен по числу нокаутов в истории UFC постарался форсировать ход боя и устроить рубку, но сам пропустил несколько мощнейших хуков и оказался в состоянии грогги. Россиянин бросился вперёд и серией попаданий на секунду сбил противника с ног. Рухнувший на канвас американец почти мгновенно поднялся, но было уже поздно. В попытке сохранить здоровье спортсмена рефери поспешил вмешаться и немного поторопился.

В целом этой бой напомнил первую схватку между Анкалаевым и Куцелабой. Тогда Кевин Макдональд тоже проявил чрезмерную заботу о здоровье молдаванина и снял его ещё до того, как тот получил серьёзный урон. Пострадал от этого решения и россиянин, получивший порцию негатива от зрителей. Избежать этого не удалось и Павловичу, вдобавок ещё и провоцировавшему болельщиков ярким празднованием.

«Это могло происходить и на протяжении всех трёх раундов… Я сделал свою работу красиво, всем доволен», — признался тяжеловес.

Павлович одержал четвёртую досрочную победу и со своей стороны сделал всё возможное, чтобы пробиться в топ-10 рейтинга тяжёлого веса, но просто так их противостояние с Льюисом может не закончиться. Матчмейкеры вполне способны поступить с ним так же, как тогда с Анкалаевым, и заставить провести незамедлительный реванш с американцем.

Во втором по значимости поединке вечера решалось, увидят ли болельщики четвёртую дуэль между одними из ярчайших легковесов последних лет — Брэндоном Морено и Дейвесоном Фигередо. В январе мексиканец проиграл бразильцу и был вынужден вновь сражаться за звание первого претендента. Помешать ему в очередной раз встретиться с извечным соперником пытался Кай Кара-Франс — яркий кикбоксёр, который поочерёдно нокаутировал Рожерио Бонторина и Коди Габрандта, а также нанёс первое поражение Аскару Аскарову.

К победе он был близок и в этот раз. В третьем раунде новозеландец нанёс серию мощнейших ударов по находившемуся на коленях Морено, а потом несколько раз здорово попал в стойке, в результате чего на лице экс-чемпиона открылось большое рассечение под правым глазом. Положение казалось крайне непростым, но в этот момент мексиканцу удался великолепный мидл-кик по печени. Кара-Франс рухнул на настил и позволил оппоненту провести добивание.

Что касается главного боя вечера, то интрига заключалась в том, сделала ли Нуньес выводы из своего обескураживающего поражения и сумеет ли подобрать ключи к Пенье. В декабре американка шокировала мир смешанных единоборств и нанесла чемпионке в двух дивизионах первое поражение с сентября 2014 года, когда та была нокаутирована на тот момент восходящей звездой MMA Кэт Зингано. После этого Аманда выиграла 12 раз подряд и заслужила права считаться одной из величайших девушек-бойцов в истории.

И в этот раз она подтвердила своё звание. На протяжении всего боя Нуньес перебивала Пенью, а во втором раунде преподала настоящий мастер-класс по работе в стойке. Бразильянка великолепно двигалась, своевременно меняла стойки и была просто великолепна на контратаках, благодаря которым трижды отправляла американку в нокдаун.

К чести Пеньи стоит отметить, что она продолжала идти вперёд, несмотря ни на что, но её навыков для победы было явно недостаточно. Начиная с третьего отрезка это стало особенно заметно. Нуньес шесть раз перевела соперницу на канвас и провела сверху в общей сложности 11 минут 17 секунд, бомбардируя голову чемпионки тяжёлыми ударами. Лицо Джулианны заливала кровь, но даже в этой ситуации она не сдавалась и боролась до последнего. Дважды она чуть было не заставила соперницу сдаться от омоплаты, несколько раз угрожала армбаром. А в конце уже сама продемонстрировала невероятную волю к победе и выбралась из удушающего.

Нуньес всё же победила единогласным решением судей, да ещё и с разгромным счётом (50:45, 50:44, 50:43), но Пенья сделала отличную заявку на реванш. За последние семь лет никто не оказывал бразильянке такого сопротивления, за исключением Валентины Шевченко. Их пути дважды пересекались в октагоне, но в обоих случаях Аманда взяла верх.