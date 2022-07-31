Анкалаев сравнялся с рекордсменами среди россиян по победам нокаутами в UFC

Российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев победил техническим нокаутом американца Энтони Смита на турнире UFC 277.

Бой прошёл в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершился победой россиянина техническим нокаутом уже во втором раунде.

Для Анкалаева досрочная победа стала пятой в UFC. Таким образом, он сравнялся с рекордсменами среди россиян — столько же побед у Александра Волкова и Майрбека Тайсумова.

Напомним, что Анкалаев одержал девятую подряд победу на турнирах UFC. Смит же потерпел 17-е поражения в карьере при 35 победах.

Ранее Брэндон Морено нокаутировал Кая Кара-Франса и стал временным чемпионом UFC в наилегчайшем весе.