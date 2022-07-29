Поход за титульным боем и месть за оскорбление: за что будут биться Анкалаев и Павлович на UFC 277

Магомед Анкалаев и Сергей Павлович проведут свои очередные поединки в главном карде турнира UFC 277, который пройдёт в ночь на 31 июля в Далласе. Российский полутяжеловес постарается одержать девятую победу подряд в Абсолютном бойцовском чемпионате и заслужить звание первого претендента на титул, а его соотечественник — взять верх над рекордсменом промоушена по нокаутам и ответить за ему оскорбительные высказывания перед шоу.

Очередной номерной турнир Абсолютного бойцовского чемпионата обязан стать одним из главных событий месяца в смешанных единоборствах. И не только из-за долгожданного реванша между Амандой Нунес и Джулианной Пеньей, но также из-за выступления сразу двух россиян в главном карде шоу. И хотя Магомед Анкалаев войдёт в клетку раньше Сергея Павловича, именно он будет решать более серьёзную задачу в этот вечер. Победа над Энтони Смитом вполне может принести ему статус первого претендента на титул в полутяжёлом весе.

Во многом путь Анкалаева к поясу напоминает тот, что в настоящий момент проходит Ислам Махачев. Как и соотечественник, он не смог обойтись в крупнейшем промоушене мира без поражений. Но если легковес проиграл в своём втором поединке в UFC, то Магомеда неудача поджидала в дебютном. Более обидный способ уступить придумать сложно. На протяжении трёх раундов россиянин доминировал над Полом Крэйгом, но в самой концовке попался на «треугольник» и постучал за секунду до гонга. Уже тогда многие поспешили повесить на него ярлык безвольного бойца, но это было крайне преждевременно.

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В следующих восьми схватках Анкалаев не просто брал верх, а доминировал над своими соперниками, благодаря чему взобрался на четвёртую строчку рейтинга дивизиона. Если брать исключительно выступления в UFC, то по продолжительности победной серии он превосходит всех представителей категории, включая действующего чемпиона Иржи Прохазку. Да, чех выиграл 13 боёв подряд, но лишь три из них прошли в знаменитом октагоне.

В большинстве случаев такие результаты уже давно гарантировали бы бойцу право сразиться за пояс. Например, тому же Прохазке дали побороться с чемпионом уже после двух успешных боёв, Яну Блаховичу — после трёх, Гловеру Тейшейре потребовалось выиграть пять раз подряд, а Доминику Рейесу — шесть. Тем уникальнее случай Анкалаева, ведь он может не получить такую возможность даже после сражения с Энтони Смитом.

Не самый яркий стиль ведения боя россиянина уже неоднократно обсуждался, но сейчас ещё и до предела запуталась ситуация в дивизионе. Если бы Тейшейра сумел отстоять пояс в схватке с Прохазкой, шансы Анкалаева стать претендентом были бы гораздо выше. В этом случае среди конкурентов оставался лишь проигравший Тейшейре в октябре Блахович, но матчмейкеры вряд ли позволили бы ему дважды встретиться с бразильцем за столь короткий срок. Однако Гловер не только уступил Иржи, но и сделал это в одной из самых зрелищных и драматичных битв года. И отказ от реванша может показаться странным.

«Не удивлюсь, если бой за титул дадут Тейшейре. Он проиграл, но поединок был очень зрелищным и близким. А авторитет бразильца позволяет ему рассчитывать на реванш. Организовать ему ответную схватку с Прохазкой будет логично», — сказал в комментарии RT боец AMC Fight Nights Александр Гребнев.

Что касается Анкалаева, то в этом случае ему вполне могут организовать бой с Блаховичем. С одной стороны, это будет не совсем справедливо, ведь сам Уайт присваивал их поединку со Смитом статус элиминатора. Правда, было это ещё до встречи Тейшейры с Прохазкой. С другой, в случае победы над поляком у UFC не останется иных вариантов, кроме как наконец поставить россиянина на первую строчку в категории.

Тем не менее шансы Анкалаева уже в воскресенье заслужить право встретиться с чемпионом всё же остаются. Но для этого ему необходимо не только взять верх над Смитом, но сделать это в сверхъяркой манере. И это кажется непростой задачей, поскольку ранее Магомед лишь трижды получал награду за «Выступление вечера». В последний раз это произошло в октябре 2020-го, когда он нокаутировал Иона Куцелабу.

«Должно произойти что-то выдающееся, невероятное. Если Анкалаев вырубит Смита вертухой, возьмёт микрофон и потребует боя за титул, тогда шансы есть. Но я слабо верю в это. На мой взгляд, есть бойцы, которые заслужили это чуть больше него», — подытожил Гребнев.

Что касается битвы Павловича с Льюисом, то она изначально обещала стать одной из самых захватывающих на турнире. Между собой встречаются два топовых ударника, один из которых владеет рекордом по числу побед нокаутом в UFC. За свою карьеру американец 13 раз укладывал соперников на канвас, среди побеждённых были и отечественные спортсмены. Начиная с 2016-го он выигрывал у россиян каждые два года. Сначала не повезло Шамилю Абдурахимову, а затем его судьбу повторили Александр Волков и Алексей Олейник.

И чтобы нарушить эту печальную традицию, Павловичу необходимо провести бой максимально собранно и не позволять Льюису использовать его главное оружие — зубодробительный удар справа. По мнению Гребнева, в этот раз Сергею стоит сделать акцент на борьбе и не поддаваться на уловки противника.

«Конечно, рубка будет гораздо выгоднее Деррику. На мой взгляд, Льюис бьёт сильнее Фрэнсиса Нганну. По крайней мере, так говорил Кёртис Блэйдс. Павловичу ни в коем случае нельзя с ним боксировать. В этом случае он поступит крайне неразумно. Считаю, ему необходимо бороться с ним, ведь в этом аспекте американец очень слаб. У него ничего нет, кроме нокаутирующей мощи», — сказал боец AMC Fight Nights.

Таким образом, в грядущем противостоянии Павловичу важно чётко следовать плану на бой и не допускать ошибок, которые мешали его соотечественникам, например Волкову. Он практически идеально провёл схватку с Льюисом, но за 11 секунд до конца забыл об осторожности и оказался в глубоком нокауте. Тогда Александр не только не смог продлить беспроигрышную серию, но и лишился возможности сразиться за пояс.

«Думаю, что правильный план на бой поможет Павловичу взять верх. Как атлет он сильнее Льюиса — лучше в борьбе, боксе. Лично мне очень импонирует Деррик. С учётом его мнимой неуклюжести, проблем с весом он остаётся очень подвижным и пластичным. Но как боец Сергей лучше. Просто у американца есть своего рода «касание смерти». При этом не считаю, что россиянин не располагает нокаутирующим ударом», — добавил Гребнев.

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Правда, сам Льюис пытается сделать всё возможное, чтобы вывести Павловича из равновесия и заставить забыть о тактике. В ходе медиадня американец не только сказал, что до сих пор не знает, кем является его соперник, но затем позволил себе крайне оскорбительное высказывание. По его словам, люди в России и Германии «рождаются со знаком свастики»

Впрочем, Льюис и ранее пытался выводить своих оппонентов из себя, причём весьма успешно. Вспомнить хотя бы инцидент на церемонии взвешивания перед битвой с Волковым. Тогда американец сначала вплотную подошёл к россиянину, а потом сбил у него с головы шапку, чем чуть не спровоцировал драку.

Если Павлович сумеет войти в клетку с холодной головой и нанести Льюису второе поражение подряд, то сможет оказаться в том же положении, что и Анкалаев сейчас. Он не только ворвётся в топ-10 тяжёлого веса, но и расположится в одной-двух победах от боя за титул. И это можно будет назвать одним из самых быстрых восхождений на вершину. Его дебют в промоушене состоялся лишь в ноябре 2018 года и получился ещё более обескураживающим, чем у Магомеда. Тогда его с ходу поставили против Алистара Оверима, который разобрался с ним менее чем за пять минут.

«Сейчас Павлович окреп, набрался опыта. Когда ему сразу дали Оверима, удивился: «Зачем вы ломаете парню карьеру?» В итоге нидерландец легко прошёл его. Но это было логично, не знаю, почему его команда пошла на такое. Одно дело Яна Куницкая, которой сказали: «Дерёшься с Крис Сайборг — получаешь $1 млн и контракт с UFC». Понимаю энтузиазм Сергея и его желание воспользоваться своим шансом. Но будь я его тренером, тогда и близко не подпустил бы его к Алистару», — заключил Гребнев.