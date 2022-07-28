Деррик Льюис негативно высказался о России перед поединком с Павловичем на турнире UFC 277

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Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Деррик Льюис оскорбил Россию перед поединком с россиянином Сергеем Павловичем.
Деррик Льюис негативно высказался о России перед поединком с Павловичем на турнире UFC 277
  • AP

«Я всегда думаю, что вопрос о моём прозвище Чёрный Зверь — это замануха. Особенно когда его задают иностранцы. Потому что они автоматически думают о чём-то расистском. Люди из России, Германии и всего такого — они уже рождаются со значком свастики», — заявил Льюис журналистам на медиадне перед турниром UFC 277.

Напомним, что поединок американца с Павловичем пройдёт 30 июля в Далласе (США).

На счету российского тяжеловеса 15 побед (12 из которых нокаутом) и одно поражение. Льюис в 36 боях одержал победу 26 раз (21 из которых нокаутом) и потерпел девять поражений.

Ранее Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, высказался об отношении к россиянам в западных странах.

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