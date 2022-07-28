Хореограф Тутберидзе: русофобия сейчас процветает и всё это делают марионетки Запада

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, высказался об отношении к россиянам в западных странах.

«Все понимают, что русофобия сейчас процветает бурым цветом благодаря многим. Будем откровенно говорить, это всё делают марионетки Запада, они поют под их дудку. Задача — сделать всё русское ненавистным человечеству», — цитирует Железнякова Metaratings.

Он также отметил, что дисквалификация российских фигуристов будет продолжаться ещё два года и федерация фигурного катания России ничего не сможет с этим сделать, потому что политика вмешалась в спорт и продолжает диктовать свои правила.

7 июня конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) продлил отстранение российских спортсменов от международных турниров. Решение было принято на конгрессе ISU в Пхукете.

Ранее Железняков высказался в защиту российской фигуристки Анастасии Зининой, которую отчислили из академии «Ангелы Плющенко».