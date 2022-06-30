Железняков считает, что Зинину оклеветали в академии Плющенко

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, высказался в защиту российской фигуристки Анастасии Зининой, которую отчислили из академии «Ангелы Плющенко».

«Мне обидно, что эту прекрасную девушку оклеветали, обвинили маму, которая, мол, вмешивалась в тренировочный процесс… «Нарушители спокойствия и дисциплины». Правда противно, смешно и нелепо», — написал Железняков в социальных сетях.

Он добавил, что знает Анастасию и её маму, которая никогда не вмешивалась в тренировочный процесс. Он выразил мнение, что «просто кто-то не оценил таланта фигуристки».

Евгений Плющенко заявил, что спортсменка была отчислена из академии из-за нежелания слушать тренеров, которые запретили ей прыгать в связи с травмой. Но, по словам наставника, Анастасии было важно мнение мамы.

Напомним, что Зинина является серебряным призёром этапа юниорского Гран-при. На последнем первенстве России в Саранске она заняла 18-е место, а также стала 12-й на взрослом чемпионате России.

Ранее Зинину отчислили из академии «Ангелы Плющенко» за отказ выполнять установки тренера.