Железняков считает, что Зинину оклеветали в академии Плющенко
- РИА Новости
- © Алексей Даничев
«Мне обидно, что эту прекрасную девушку оклеветали, обвинили маму, которая, мол, вмешивалась в тренировочный процесс… «Нарушители спокойствия и дисциплины». Правда противно, смешно и нелепо», — написал Железняков в социальных сетях.
Он добавил, что знает Анастасию и её маму, которая никогда не вмешивалась в тренировочный процесс. Он выразил мнение, что «просто кто-то не оценил таланта фигуристки».
Евгений Плющенко заявил, что спортсменка была отчислена из академии из-за нежелания слушать тренеров, которые запретили ей прыгать в связи с травмой. Но, по словам наставника, Анастасии было важно мнение мамы.
Напомним, что Зинина является серебряным призёром этапа юниорского Гран-при. На последнем первенстве России в Саранске она заняла 18-е место, а также стала 12-й на взрослом чемпионате России.
Ранее Зинину отчислили из академии «Ангелы Плющенко» за отказ выполнять установки тренера.