Шаблий считает несправедливым попадание Усмана Нурмагомедова на вершину рейтинга Bellator

Российский боец смешанного стиля Александр Шаблий прокомментировал попадание соотечественника Усмана Нурмагомедова на первое место в рейтинге Bellator в дивизионе легковесов.

«Для меня большая загадка, как составляются эти рейтинги. Я подрался с двумя ребятами из топ-10. Сейчас победил второго номера. Но меня не удивило попадание Усмана на первое место. Предполагаю, что промоушену интересна фамилия Нурмагомедов. Для титульного боя это хороший заголовок. Но если я только что победил второго номера рейтинга, конечно, я считаю это несправедливым», — приводит слова Шаблия «Матч ТВ».

При этом он отметил, что его прошлый оппонент Брент Примус всё равно остался выше него, несмотря на поражение.

29-летний Шаблий занимает шестое место в рейтинге лёгкого дивизиона Bellator.

Ранее сообщалось, что Усман Нурмагомедов поднялся на первое место в рейтинге легковесов Bellator.