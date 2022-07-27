Усман Нурмагомедов поднялся на первое место в рейтинге легковесов Bellator

Американский промоушен по организации боёв смешанных единоборств Bellator опубликовал обновлённый рейтинг.

Российский боец Усман Нурмагомедов поднялся на первое место в рейтинге лёгкой весовой категории, сообщает пресс-служба Bellator.

Двоюродный брат бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова 23 июля одержал победу над Кристофером Гонсалесом из США. Российский боец ММА победил соперника сабмишеном в первом раунде в поединке на турнире Bellator 283 в Вашингтоне.

Для российского непобеждённого бойца это 15-я победа в ММА подряд.

Возглавляет рейтинг двойной чемпион Bellator в полулёгком и лёгком дивизионах Патрисио Фрейре из Бразилии. Нурмагомедов намерен провести следующий поединок именно с бойцом из Латинской Америки.

Ранее сообщалось, что российские бойцы Ахмед Магомедов и Гаджи Рабаданов одержали победу над своими соперниками на турнире Bellator 283.