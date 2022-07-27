Магомедшарипов объяснил, почему решил завершить карьеру в UFC

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Забит Магомедшарипов высказался о завершении карьеры.

«В первую очередь из-за отказов, не получалось драться уже два года. Потом начались травмы, болел много, не восстановился. В основном из-за боёв, потому что не получалось подраться», — цитирует Магомедшарипова «Спорт-Экспресс».

На счету Магомедшарипова 18 побед, девять из которых нокаутом, и одно поражение. Последний бой 31-летний россиянин провёл в ноябре 2019 года в Москве, где победил американца Келвина Кэттера решением судей.

Ранее российский полулегковес UFC Мовсар Евлоев прокомментировал решение Магомедшарипова завершить карьеру.