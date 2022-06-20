Евлоев высказался о решении Магомедшарипова завершить карьеру

Российский полулегковес UFC Мовсар Евлоев прокомментировал решение Забита Магомедшарипова завершить карьеру.

«У Забита был очень хороший шанс стать чемпионом, он практически был на пороге титульного боя. Я в любом случае поддерживаю его выбор», — цитирует Евлоева «Спорт-Экспресс».

По его словам, Магомедшарипов — один из величайших бойцов полулёгкого дивизиона за последние несколько лет.

На счету 31-летнего спортсмена 18 побед, девять из которых нокаутом, и одно поражение. Последний бой 31-летний россиянин провёл в ноябре 2019 года в Москве, где победил американца Келвина Каттара решением судей.

Ранее бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал решение Магомедшарипова завершить карьеру.