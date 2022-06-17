Нурмагомедов высказался о решении Магомедшарипова завершить карьеру

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал решение Забита Магомедшарипова завершить карьеру.

«Добро пожаловать в клуб нормальных людей», — написал в социальных сетях Нурмагомедов.

На счету Магомедшарипова 18 побед, девять из которых нокаутом, и одно поражение. Последний бой 31-летний россиянин провёл в ноябре 2019 года в Москве, где победил американца Келвина Каттара решением судей.

Нурмагомедов завершил карьеру в 2020 году.

Ранее сообщалось, что Магомедшарипов перенесёт операцию в связи с проблемами с иммунной системой.