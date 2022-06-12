На фоне поражения Эмеева: Шевченко провела рекордную защиту титула, а Прохазка «задушил» Тейшейру на UFC 275

Валентина Шевченко в напряжённом поединке взяла верх над Тайлой Сантос и в седьмой раз отстояла титул UFC в наилегчайшем весе. Уроженка Киргизии трижды оказывалась на настиле, но сумела переломить ход схватки и выиграть раздельным решением судей. В главном поединке турнира UFC 275 Иржи Прохазка сенсационно победил Гловера Тейшейру с помощью удушающего приёма и стал первым в истории чемпионом промоушена из Чехии. Также шоу запомнилось поражениями Рамазана Эмеева и Йоанны Йенджейчик, объявившей о завершении карьеры по окончании боя с Вейли Жанг.

До настоящего момента Абсолютный бойцовский чемпионат успел провести множество региональных турниров и в большинстве случаев старался по максимуму привлекать спортсменов или из самой страны-организатора, или из части света, в которой она находится. Поэтому неудивительно, что в карде проходившего в Сингапуре UFC 275 нашлось место сразу восьми бойцам из Азии, считая экс-чемпионку в минимальном весе Вейли Жанг из Китая, а также Валентину Шевченко из Киргизии. И именно она должна была стать одним из главных действующих лиц шоу, а победа над Тайлой Сантос могла помочь ей навсегда вписать своё имя в историю промоушена. В этом случае уроженка Бишкека обходила легендарную Ронду Раузи и занимала первое место по количеству защит титула среди женщин.

Однако в основном карде турнира и так было за чем понаблюдать. Ведь его открывал Рамазан Эмеев, жаждавший реабилитироваться за обидное поражение от Дэнни Робертса. Тогда россиянин превзошёл британца по всем ключевым показателям — количеству значимых ударов, успешных переводов на землю и продолжительности контроля, но двое судей всё равно встали на сторону его оппонента. В итоге Горец не смог продлить успешную серию до трёх схваток и вновь упустил шанс пробиться в топ-15 полусреднего веса.

Противостоял ему яркий ударник Джек Делла Маддалена. На заре карьеры он потерпел два досрочных поражения, но не сдался и затем выиграл 11 раз подряд. Причём лишь однажды его соперник сумел продержаться все три раунда, а девять оппонентов уступили нокаутом. Именно эта участь постигла и его первого противника в UFC — Пита Родригеса, оказавшегося неспособным совладать с его навыками в боксе. Уже в дебюте жалящим джебом он разбил ему нос, а затем отправил на канвас мощнейшим левым навстречу.

Поэтому было справедливо ожидать, что опытный борец Эмеев не станет допускать ошибок предшественника и постарается сделать акцент на борьбе в клинче и партере, в которых он заметно превосходит Маддалену. Но на первых секундах между оппонентами практически не было заметно разницы в разменах. Рамазан здорово смотрелся в стойке и не позволял неудобному левше навязывать ему свой стиль, что отметили даже комментировавшие битву экс-чемпионы Дэниел Кормье и Майкл Биспинг. Россиянину удавалось избегать фирменного джеба австралийца, а своевременные контрвыпады помогали ему удерживать того на нужной для себя дистанции.

Тем не менее уже на 65-й секунде Эмеев решил попробовать перевести Маддалену на пол — и преуспел. Причём для этого ему даже не потребовалось проводить полноценный тейкдаун — часть работы австралиец сделал сам. Россиянин ухватил соперника за одну ногу и прошёл за спину, а тот совершил несвоевременный перекат. И хотя установить контроль на земле не удалось, Рамазан всё же извлёк дивиденды. При попытке Джека встать, он вцепился ему в шею и вышел на удушающий «анаконда».

В этот момент могло показаться, что победа уже не уйдёт от Эмеева. Поначалу у Маддалены получалось сохранять равновесие, но затем он всё же оказался на полу. Тем удивительнее, как легко он выбрался из сложной позиции. Австралиец просто откинул руку противника и разорвал замок. Судя по всему, россиянин слишком много сил затратил на приём, потому что на протяжении следующих 37 секунд не смог ничего противопоставить визави. Он с ходу пропустил колено в голову, после чего был загнан к сетке и «расстрелян» с помощью сокрушительной комбинации ударов. Попадание по корпусу сбило Рамазана с ног и позволило Джеку провести добивание.

Но ещё более сокрушительное поражение ждало Йоанну Йенджейчик. В марте 2020 года экс-чемпионка в минимальном весе раздельным решением уступила Вейли Жанг в одном из самых ярких поединков в истории женских дивизионов UFC, после чего не выступала на протяжении более двух лет. Попытка взять реванш завершилась провалом. Уже в первом раунде она позволила исполнить три тейкдауна и пережила форменное избиение в партере, а в середине второго нарвалась на сокрушительный бэкфист с разворота и рухнула лицом вниз.

После второй подряд неудачи Йенджейчик заявила о решении завершить профессиональную карьеру. Со слезами на глазах она поблагодарила руководство чемпионата, своих тренеров и болельщиков, после чего оставила перчатки в октагоне. И хотя последние годы получились для Йоанны крайне разочаровывающими, она, без сомнения, заслужила право считаться одной из величайших девушек-бойцов в истории UFC. Об этом говорят хотя бы рекордные для минимального веса шесть побед в титульных битвах и ряд ярчайших выступлений.

В шаге от фиаско была и Шевченко. На бумаге бой с Сантос представлялся предельно односторонним, но на деле получился одним из самых сложных в карьере Валентины. На протяжении первых трёх раундов она испытывала колоссальные проблемы в партере и не могла совладать с сильной бразильянкой. Пусть той явно не хватало техники как в ударке, так и в борьбе, но эти недостатки она компенсировала за счёт физической мощи. Именно это позволяло ей оказываться сверху в каждом из пяти раундов, а также всерьёз угрожать удушающим сзади. Ближе всего к победе она была в стартовой пятиминутке, когда наказала чемпионку за неудачную попытку тейкдауна и мгновенно пробралась за спину.

Да, в стойке Шевченко ожидаемо смотрелась гораздо внушительнее, но ошибки в борьбе практически нивелировали её преимущество. По мнению Биспинга и Кормье, она вполне могла уступить все три первых отрезка, и это несмотря на более чем двукратную разницу по значимым ударам (34:16). По сути, Валентина рисковала повторить судьбу Петра Яна в реванше с Алджэмейном Стерлингом и потерять титул из-за пары проходов в ноги.

Надежда забрезжила в четвёртом раунде, причём не обошлось без везения. К этому моменту над правым глазом Сантос уже начала образовываться обширная гематома, а столкновение головами лишь ускорило процесс. В результате к концу 20-й минуты боя бразильянка стала предельно уязвима для ударов, чем Шевченко отлично воспользовалась. Общую картину немного омрачил лишь третий тейкдаун Тайлы, но на этот раз даже это не могло помочь ей склонить судей на свою сторону.

Заключительный раунд Шевченко также провела заметно ярче и не только перебила Сантос, но и более двух с половиной минут контролировала её на земле. Однако это вряд ли позволяло ей ощущать спокойствие в преддверии вынесения вердикта судей. Хотя Валентина явно уступила лишь во втором отрезке, яркие переводы на канвас и удушающие Тайлы вполне могли впечатлить жюри.

В итоге один из них всё же встал на сторону Сантос, но двое других отдали предпочтение Шевченко. При этом Клеменс Вернер и вовсе увидел её превосходство в четырёх раундах из пяти. Таким образом, Валентина сумела пройти сложнейшее испытание и в рекордный, седьмой раз отстоять пояс UFC в минимальном весе.

Предельно близок к этому был и король полутяжёлого веса Гловер Тейшейра. Хотя большинство считало 42-летнего чемпиона андердогом в дуэли с Иржи Прохазкой, ему долгое время удавалось переигрывать молодого и гораздо менее опытного визави. Чех ожидаемо старался работать в стойке, но слишком часто ошибался. Наибольший вред ему наносили несвоевременные удары ногами с ближней дистанции, позволявшие специалисту по бразильскому джиу-джитсу раз за разом укладывать его на канвас.

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Вчистую уступив первый раунд, Прохазка сумел выравнять положение и в следующих двух не уступал Тейшейре, но чрезмерная уверенность в себе продолжила вредить ему. Он не только действовал в слишком открытой манере, но и продолжал нарываться на проходы в ноги. В общей сложности он находился на земле почти десять минут, когда не только пропускал тяжелейшие удары, но и был близок к поражению удушающим. В четвёртом отрезке Гловер исполнил ручной треугольник, однако Иржи чудом вырвался.

Заключительный отрезок начался крайне неожиданно. Казалось, что нащупавший свою дистанцию в стойке Прохазка сумеет добить подуставшего Тейшейру, но тот внезапно стал раз за разом переигрывать его на ногах. За первые несколько минут чех пропустил ряд тяжелейших попаданий в голову, а затем чуть было не был забит на земле. Однако он не только сумел продержаться до гонга, но и чудесным образом «задушил» визави. И это при том, что Гловер подходил к этому поединку в статусе одного из самых мастеровитых грэпплеров в истории UFC и ни разу не уступал сдачей. Бразилец находился в фулл-маунте, но допустил роковую ошибку и пропустил претендента за спину, а затем позволил ему провести приём. Развязка наступила на 4-й минуте 32-й секунде — позднее в чемпионских боях побеждал лишь Деметриус Джонсон. В 2015 году он поймал Кёдзи Хоригути на армбар за секунду до конца схватки.

Прохазка одержал победу в одном из самых ярких титульных поединков в истории полутяжёлого веса и стал первым обладателем пояса UFC из Чехии. Не исключено, что уже совсем скоро ему придётся защищать его в дуэли с Магомедом Анкалаевым. Если россиянин сумеет взять верх над Энтони Смитом в элиминаторе, то станет первым претендентом на трофей.