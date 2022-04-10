Медленное пробуждение и спорное решение судей: как Ян уступил Стерлингу во втором бою подряд за титул чемпиона UFС

Пётр Ян потерпел поражение в поединке за титул неоспоримого чемпиона UFC в легчайшем весе с Алджэмейном Стерлингом. Бой продлился все запланированные пять раундов и получился предельно равным, а победителя определяли судьи. В итоге двое из трёх встали на сторону американца и позволили ему защитить пояс. При этом россиянин не согласился с вердиктом и заявил, что его обокрали, потребовав немедленного реванша.

Поединок Петра Яна и Алджэмейна Стерлинга мог смело называться самым ожидаемым на турнире UFC 273. Об этом можно было судить и по реакции болельщиков во время пресс-конференции, и по количеству внимания, которое уделяли противостоянию. Пусть бой за титул чемпиона в легчайшем весе и носил статус соглавного события вечера, по уровню ажиотажа он заметно превосходил битву между Александром Волкановски и Чэн Сон Джунгом. Мало кто верил, что вышедший на замену кореец способен преподнести сенсацию и забрать пояс у доминирующего чемпиона из Австралии.

При этом в легчайшем дивизионе явно ждали возвращения на трон прежнего короля. На Яна ставили букмекеры, да и фанаты были на его стороне. Наверняка многим было сложно представить, что в США будут освистывать соотечественника и поддерживать россиянина. Судя по всему, большинству фанатов также пришлось не по душе поведение первого чемпиона в истории UFC, получившего трофей по дисквалификации.

За прошедший год Стерлинг действительно успел настроить против себя многих. Всё началось с его позирований с поясом у бассейна, оскорблений в адрес Яна и попыток всячески отсрочить ответную встречу. И если операцию на шее можно считать уважительной причиной, то боязнь проиграть — вряд ли. А ведь именно с такой формулировкой Алджэмейн снялся с боя на турнире UFC 267 в октябре. После спаррингов с Мерабом Двалишвили он якобы осознал, что не находится в идеальной форме, и отложил защиту титула на полгода. В итоге Петру пришлось в спешке готовиться к схватке с Кори Сэндхагеном — одним из самых нестандартных бойцов категории с точки зрения как стиля, так и антропометрии. Но россиянин справился и стал временным чемпионом, отрезав американцу пути для отступления.

Что касается самой битвы, то одна из главных интриг заключалась в том, какую тактику Ян изберёт на реванш со Стерлингом. В марте 2021-го он сначала дал сопернику поработать первым номером и довольно много пропустил в стартовом раунде, но впоследствии перехватил инициативу и методично избивал его на протяжении оставшихся. И если бы не помутнение, вылившееся в запрещённый удар коленом, Пётр наверняка взял бы верх — либо нокаутом в пятом отрезке, либо единогласным решением судей. Однако тогда Алджэмейн был лишь очередным соперником, а не заклятым врагом, пытавшимся всячески унизить и оскорбить Петра на протяжении последних 13 месяцев. И было неясно, сможет ли россиянин абстрагироваться от этого и с холодной головой войти в октагон.

В первом раунде Яну это удалось. Возможно, он был даже слишком спокоен. Пусть россиянин и постоянно прессинговал американца, заставляя его неустанно кружить по клетке, но бил непривычно мало. Стерлинг же пытался удерживать дистанцию с помощью лоу- и миддл-киков, и довольно неплохо. Пётр так и не смог приблизиться к нему и уступил по числу попаданий (13:19).

Ожидалось, что во втором отрезке Ян продолжит набирать обороты. Он действительно увеличил давление, осадил Стерлинга с помощью неприятного сайд-кика по ноге, но тут же зазевался и пропустил тейкдаун. Алджэмейн с ходу пробрался за спину, а потом за считаные секунды перешёл в фулл-маунт, поставив соперника в сложнейшее положение. До конца раунда оставалось три минуты 50 секунд — более чем достаточно, чтобы забить оппонента сверху или поймать на приём.

Но Стерлинг и не думал рисковать. Да, он переместился в бэк-маунт и постоянно угрожал удушающим сзади, но не старался во что бы то ни стало завершить бой досрочно. Американец находился в идеальном положении и понимал это. Он не только обездвижил Яна и лишил его возможности контратаковать, но и спокойно набирал баллы. При этом риска быть поднятым рефери практически не было ввиду доминирующей позиции и возможности провести захват. Тем не менее в концовке Алджэмейн всё же решил зацементировать своё преимущество и обрушил на Петра шквал ударов. И хотя большая часть из них пришлась в блок, риск остановки был.

Стерлинг нащупал болевую точку Яна и принялся раз за разом давить на неё. За третий раунд он четырежды пробовал пройти в ноги — столько же, сколько за первые два в сумме. И к разочарованию поклонников россиянина, одна из попыток вновь оказалась успешной. Пётр промахнулся левым прямым и позволил Алджэмейну захватить одну ногу. С ходу опрокинуть соперника у него не получилось, но грамотное использование сетки — и американец снова повис рюкзаком на спине россиянина. В итоге ещё 223 секунды контроля и пара безуспешных попыток зафиксировать замок на шее.

Перед четвёртым раундом Ян оказался в тяжелейшей ситуации. Он точно проиграл второй и третий, и не исключено, что отдал первый, вследствие чего не мог рассчитывать на победу решением. Петру было необходимо бросаться вперёд и пытаться нокаутировать Алджэмейна, но в то же время не давать ему возможности вновь повалить себя на землю. И с этой задачей он частично справился.

В двух последних раундах Ян заблокировал 14 тейкдаунов, успел сам побывать сверху, но не смог добиться того, чтобы поединок всецело проходил на его «территории». Стерлинг всеми силами затягивал его в партер и даже был готов отдать доминирующую позицию, лишь бы не размениваться в стойке. И это было логично, ведь в ударной технике Пётр владел огромным преимуществом. Он перебивал его на руках, регулярно подключал ноги, а несколько раз эффектно попал коленом в прыжке.

Завершить поединок досрочно не получилось, вследствие чего судьба звания неоспоримого чемпиона перешла в руки судей. И у тех были основания встать на сторону как одного, так и другого бойца. По сути, всё зависело от того, каким образом был оценён первый раунд, в котором оба действовали максимально осторожно и неярко. Пётр давил и преследовал, в то время как Алджэмейн выбросил на пару незначительных ударов больше.

В итоге мнения разделились. Один судья отдал победу Яну с минимальной разницей, а двое встали на сторону Стерлинга. Таким образом, американец сенсационно защитил титул чемпиона в легчайшем весе и бросил вызов Ти Джею Диллашоу, а россиянин не согласился с вердиктом и потребовал реванш.

«Я считаю, что выиграл этот бой. Вы меня обокрали. Согласен, считаю, что победил в трёх раундах из пяти. Я хочу реванш. Взял первый, второй, четвёртый и пятый отрезки», — сказал Ян.