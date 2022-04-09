Ян — Стерлингу: убедись, что ты хорошо позавтракал и пообедал
- Legion-Media
«Стерлинг, убедись, что ты хорошо позавтракал и пообедал», — написал Пётр Ян в Twitter.
Стерлинг ответил россиянину, что скоро все наконец узнают правду.
Бой между Стерлингом и Яном состоится 10 апреля в рамках турнира UFC 273 в Джексонвилле.
Напомним, что в первом их поединке, который состоялся в марте 2021 года, Ян нанёс Стерлингу запрещённый удар коленом в голову, из-за чего потерял титул, а пояс передали американцу.
Ранее Шлеменко назвал конфликт Яна со Стерлингом попыткой привлечь внимание к бою.