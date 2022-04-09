Ян — Стерлингу: убедись, что ты хорошо позавтракал и пообедал

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Пётр Ян обратился к американцу Алджамейну Стерлингу в преддверии их поединка на турнире UFC 273.

«Стерлинг, убедись, что ты хорошо позавтракал и пообедал», — написал Пётр Ян в Twitter.

Стерлинг ответил россиянину, что скоро все наконец узнают правду.

Бой между Стерлингом и Яном состоится 10 апреля в рамках турнира UFC 273 в Джексонвилле.

Напомним, что в первом их поединке, который состоялся в марте 2021 года, Ян нанёс Стерлингу запрещённый удар коленом в голову, из-за чего потерял титул, а пояс передали американцу.

Ранее Шлеменко назвал конфликт Яна со Стерлингом попыткой привлечь внимание к бою.