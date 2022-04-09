Шлеменко назвал конфликт Яна со Стерлингом попыткой привлечь внимание к бою
- Gettyimages.ru
- © Jeff Bottari
«Может ли конфликт сбить Петра? Да какой конфликт? По-моему, его сам Петя и организовал, если я не ошибаюсь. Стерлинг провоцирует? А как он это делает? Кричит на русском оскорбления — было такое, да. Петя же ему тоже отвечал на английском. Это же раскрутка боя», — приводит слова Шлеменко «Чемпионат».
Он также рассказал, что это совершенно обычная ситуация, чтобы привлечь больше людей к просмотру боя.
Бой пройдёт 10 апреля в рамках турнира UFC 273 в Джексонвилле (США).
Напомним, что в первом их поединке, который состоялся в марте 2021 года, Ян нанёс Стерлингу запрещённый удар коленом в голову, из-за чего потерял титул, а пояс передали американцу.
Реванш изначально должен был пройти 30 октября 2021 года, но из-за травмы Стерлинг не вышел на бой. В связи с этим Ян подрался за временный титул с Кори Сэндхагеном и одержал победу.
Ранее российский боец смешанных единоборств (ММА) Вячеслав Василевский высказался о конфликте между Яном и Стерлингом.