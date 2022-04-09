Боец MMA Василевский назвал показухой конфликт между Яном и Стерлингом

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Вячеслав Василевский высказался о конфликте между Петром Яном из России и действующим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе американцем Алджэмейном Стерлингом.

«Все эти угрозы ни к чему не приведут. Ведь это Америка, где не отвечают за слова и говорят всё, чтобы привлечь внимание. В России ещё да, подобные конфликты на пресс-конференциях могут перейти куда-то на улицу, привести к боям на заднем дворе. А в США другой менталитет, там всё делают для шоу, не связывая это с реальной жизнью», — приводит слова Василевского «Чемпионат».

Также боец отреагировал на слова грузинского бойца ММА Двалишвили, входящего в команду Стерлинга, что Ян должен извиниться перед американцем.

«Думаю, Двалишвили сказал про эти извинения, а через пять минут уже сам забыл», — добавил Василевский.

Бой пройдёт 10 апреля в рамках турнира UFC 273 в Джексонвилле (США).

Напомним, что в первом их поединке, который состоялся в марте 2021 года, Ян нанёс Стерлингу запрещённый удар коленом в голову, из-за чего потерял титул, а пояс передали американцу.

Реванш изначально должен был пройти 30 октября 2021 года, но из-за травмы Стерлинг не вышел на бой. В связи с этим Ян подрался за временный титул с Кори Сэндхагеном и одержал победу.

Ранее Двалишвили дал прогноз на предстоящий титульный поединок между Яном и Стерлингом.