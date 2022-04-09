Боец ММА Двалишвили: Стерлинг покажет, кто настоящий чемпион, в бое с Яном

Боец ММА Мераб Двалишвили дал прогноз на предстоящий титульный поединок между Петром Яном из России и действующим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе американцем Алджэмейном Стерлингом.

«Алджо финиширует и покажет, кто настоящий чемпион. Эта история не может закончиться только поединком. Добивание или приём, не знаю. Алджо победит довольно легко», — приводит слова Двалишвили Sport24.

31-летний грузинский боец также сказал, что все забыли, насколько Стерлинг хороший боец.

Бой пройдёт 10 апреля в рамках турнира UFC 273 в Джексонвилле (США).

Напомним, что в первом их поединке, который состоялся в марте 2021 года, Ян нанёс Стерлингу запрещённый удар коленом в голову, из-за чего потерял титул, а пояс передали американцу.

Реванш изначально должен был пройти 30 октября 2021 года, но из-за травмы Стерлинг не вышел на бой. В связи с этим Ян подрался за временный титул с Кори Сэндхагеном и одержал победу.

Ранее Двалишвили поделился мнением о предстоящем поединке между Яном и Стерлингом.