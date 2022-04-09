Желание вернуть титул, опасность перегореть, погоня за Нурмагомедовым: что нужно знать о бое Стерлинга с Яном на UFC 273

10 апреля на турнире UFC 273 состоится бой-реванш за титул в легчайшем весе между Петром Яном и Алджэмейном Стерлингом. В случае успеха россиянин приблизится к достижению Хабиба Нурмагомедова по числу побед в титульных поединках под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата и вполне может поставить крест на карьере американца. Но для этого ему необходимо не поддаться на уловки действующего чемпиона и не позволить тому «залезть себе в голову».

Четвёртый титульный бой

История взлёта Петра Яна в UFC во многом уникальна. Российский боец дебютировал в лиге летом 2018-го и за неполные четыре года успел не только стать чемпионом в легчайшем дивизионе, но и пробиться в десятку рейтинга вне зависимости от весовых категорий. Восхождение спортсмена на вершину стало одним из самых стремительных в новейшей эре промоушена, а поспорить с ним в этом не способен даже Хабиб Нурмагомедов. Тому потребовалось провести в лиге шесть лет и девять боёв, чтобы наконец получить шанс взойти на трон дивизиона. Для сравнения, Безжалостному хватило всего шести.

И уже 10 апреля Ян сравняется с Нурмагомедовым по числу титульных поединков в UFC. Да, с небольшой оговоркой, ведь один из них прошёл за временный пояс. И это особенно примечательно, ведь до настоящего момента ему ни разу не доводилось возглавлять турнир промоушена — как номерной, так и еженедельный. Ближе всего к этому достижению боец подошёл в начале 2020 года. В марте появилось сообщение, что летом чемпионат планирует устроить шоу в Нур-Султане, а возглавить его должна была битва россиянина с Марлоном Мораесом. Впоследствии пандемия коронавируса и уход из спорта Генри Сехудо немного скорректировали планы, но Пётр вряд ли расстроился. Вместо Казахстана он отправился в ОАЭ, где и выиграл вакантный трофей в дуэли с Жозе Алдо.

Незаслуженный чемпион

Правда, чтобы одержать третью победу в титульных схватках и приблизиться к достижению соотечественника, Яну необходимо разобраться с Алджэмейном Стерлингом. На бумаге это выглядит вполне посильной задачей. В первом бою россиянин доминировал над оппонентом и имел все шансы оформить очередной нокаут, но допустил роковую ошибку. Запрещённый удар коленом обошёлся ему дорого — второе поражение в карьере, потеря пояса и год ожидания реванша, на протяжении которого он был вынужден наблюдать за бравадой «пострадавшего» американца. Хотя многие сходились во мнении, что титул достался последнему абсолютно незаслуженно.

«В истории UFC не было человека, который таким образом завладел поясом. И он себя считает чемпионом. Это абсурд», — заявил Ян в ходе дня общения с прессой.

И с россиянином сложно не согласиться. Решение руководства чемпионата отдать трофей Стерлингу изначально казалось ошибочным, а время лишь подтвердило эту теорию. За 13 месяцев с момента его «завоевания» американец раздал множество интервью, написал огромное количество постов с оскорблениями в адрес россиянина, но ни разу не вошёл в октагон. Безусловно, на это была уважительная причина в виде травмы шеи, но сути дела это не меняет.

Алджэмейн получил пояс не самым честным образом и не горел желанием отстаивать его, а если сходу уступит, вполне может войти в историю как один из худших чемпионов промоушена. В этом случае он рискует встать в один ряд с Жермейн де Рандами и Никко Монтаньо. Обе не торопились биться с Крис Сайборг и Валентиной Шевченко соответственно, ссылаясь на различные проблемы со здоровьем, и впоследствии были лишены титулов. И это при том, что голландка ещё и выиграла его в не самой однозначной манере. По ходу схватки с Холли Холм она несколько раз била соперницу после гонга, но судья так и не наказал её штрафными баллами.

Раздражающие факторы

И хотя Ян — явный фаворит в битве со Стерлингом, существует как минимум один фактор, способный повлиять на его выступление в ближайшую субботу. Речь идёт о психологической устойчивости россиянина, не подвергавшейся столь серьёзной проверке за всю его карьеру. До настоящего момента ни один из его соперников не прилагал такие усилия, чтобы «залезть ему в голову» и вывести из себя. И пока сложно сказать, сумеет ли Пётр оставить личную неприязнь в стороне и войти в клетку хладнокровным.

Да, в ходе общения с журналистами Ян уверял, что грядущее противостояние не является для него чем-то личным и обещал спокойно выполнить свою работу. Но есть все основания не верить ему на слово. На протяжении года Стерлинг всячески пытался уколоть визави в социальных сетях и приготовил нечто особенное как для финальной пресс-конференции, так и для битвы взглядов в ходе взвешивания. И не ясно, сумеет ли Пётр последовать примеру Хабиба и пропустить мимо ушей весь трэшток, как тот сделал перед поединком с Конором Макгрегором.

Ситуацию осложняет лишь то, что во время боя Ян не сможет рассчитывать на многих членов своей команды — близких ему людей, способных не только помочь советом, но и немного успокоить в нужный момент. Визы в США не смогли получить тренеры Кайрат Нурмаганбетов и Андрей Октябринский, судя по всему, рядом не будет и многолетних одноклубников — Дениса Лаврентьева и Ильяса Хамзина. И сумеет ли Пётр не поддаться эмоциям в такой ситуации — интересный вопрос.

Новый план Стерлинга

При этом в мотивации американца сомневаться не приходится. По сути, ответная схватка с Яном для него главная в карьере. Если он сумеет сотворить сенсацию, то не только заработает круглую сумму, но и докажет, что достоин носить звание чемпиона UFC, а сомнения в нём были напрасными.

Наверняка понимает это и сам Стерлинг, поэтому и старается подойти к дуэли в состоянии максимальной готовности. Возможно, именно с этим был связан отказ драться в октябре. Как признался Алджэмейн, в результате спаррингов с Мерабом Двалишвили он осознал свою неготовность противостоять Петру и решил отсрочить реванш.

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Стоит полагать, что Стерлинг с умом провёл последние полгода и вместе с командой разработал новый план на бой. Ведь предыдущий не сработал. Относительно удачно американец провёл лишь первый раунд, после чего выдохся и в оставшееся время уступал как в стойке, так и в своей стихии — партере. Достаточно сказать, что борец третьего дивизиона NCAA лишь однажды смог перевести соперника на настил при 17 попытках, в то время как сам семь раз не смог избежать тейкдауна.

Что касается статистики попаданий, то она говорит в его пользу (119:103), но это один из тех случаев, когда на неё не стоит обращать внимания. Якобы значимые удары Алджэмейна (97:86) несли в себе гораздо меньшую угрозу и наносили меньший урон. Состояние самого Стерлинга тому подтверждение. В четвёртом раунде Ян натурально избивал американца и имел возможность решить все вопросы досрочно.

Долгосрочные перспективы Яна

И если на этот раз Яну всё же удастся довершить начатое, он не только вернётся на вершину легчайшего веса, но и откроет перед собой перспективы денежных боёв. Несомненно, самым логичным кажется организация поединка с экс-чемпионом категории — Ти Джеем Диллашоу, отбывшим дисквалификацию за допинг и уже успевшим взять верх над Кори Сэндхагеном.

Их схватка гарантированно привлечёт внимание не только российской, но и американской аудитории и вполне возможно позволит Петру впервые возглавить турнир UFC. А это гарантирует не только повышенное внимание, но и гонорар. После этого не такой невероятной кажется организации его встречи с Генри Сехудо. Возможная победа над бывшим обладателем поясов двух дивизионов станет значимой вехой в карьере россиянина и поможет ему приблизиться к статусу Нурмагомедова.

Что касается Стерлинга, то не исключено, что бой с Яном может стать последним в его карьере. Ещё в прошлом году Диллашоу сомневался в способности Алджэмейна продолжать выступать на фоне проблем с шеей и не исключено, что в будущем травма вновь даст о себе знать. Да, по словам американца, он чувствует себя здоровым и находится в отличной форме, но кто из бойцов не говорил такое перед важной битвой? И если истинное положение дел не такое обнадёживающее, то потеря титула может заставить его задуматься об уходе.