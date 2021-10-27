Погоня Яна за временным титулом, бой Махачева с Хукером и испытание для Волкова: чем интересен UFC 267

30 октября в Абу-Даби состоится турнир UFC 267. Пётр Ян сразится с Кори Сэндхагеном за временный титул в легчайшем весе, а Ислам Махачев впервые встретится с представителем топ-10 лёгкого веса. В свою очередь, Александр Волков померится силами с экс-чемпионом M-1 Global Марчином Тыбурой, а Магомед Анкалаев — с бывшим претендентом на пояс в полутяжёлом дивизионе Волканом Оздемиром. О самом представительном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата с участием россиян в этом году — в материале RT.

Поход Яна за титулом

Несмотря на то что де-юре в главном поединке турнира UFC в Абу-Даби встретятся действующий чемпион в полутяжёлом весе Ян Блахович и нестареющий Гловер Тейшейра, самым ожидаемым обещает стать бой с участием Петра Яна. Россиянин должен был биться с Алджэмейном Стерлингом, но тот вновь сумел избежать реванша. Сначала американец сослался на травму, но впоследствии признался, что причины отказа войти в октагон были иными. По результатам спаррингов с Мерабом Двалишвили он остался недоволен своей формой и принял решение сняться с шоу.

Таким образом, матчмейкерам пришлось в спешном порядке подыскивать оппонента Яну и устраивать сражение за временный титул. Самым логичным решением было бы свести его с Ти Джей Диллашоу, но тот только перенёс операцию на колене и проходил восстановление. В итоге шанс помериться силами с россиянином получил третий номер рейтинга Кори Сэндхаген. И нельзя сказать, что этот противник — самый удобный из вышеназванных.

Хоть Сэндхаген ранее уступал и Стерлингу, и Диллашоу, он всё равно имеет право считаться топ-бойцом легчайшего дивизиона. Одним из его основных козырей являются антропометрические данные. 180-сантиметровый спортсмен без особых проблем укладывается в лимит категории до 61,2 кг, что обеспечивает ему преимущество перед соперниками в стойке. При этом базовый кикбоксер также владеет коричневым поясом по бразильскому джиу-джитсу и способен создать серьёзные проблемы в партере. До настоящего момента Ян ни разу не дрался с такими габаритными противниками, поэтому крайне любопытно, сумеет ли он подобрать ключи к американцу и на регулярной основе прорываться на ближнюю дистанцию.

Первое серьёзное испытание Махачева

Если Ян ранее уже встречался с соперниками экстра-класса, то для Ислама Махачева турнир UFC в Абу-Даби станет своего рода боевым крещением. На данный момент «наследник» Хабиба Нурмагомедова провёл уже десять боёв в Абсолютном бойцовском чемпионате, но ни разу не имел дела с действующими представителями топ-10 лёгкого дивизиона. И хотя сейчас россиянин находится на одну позицию выше Дэна Хукера и считается неоспоримым фаворитом битвы, сбрасывать со счетов новозеландца нельзя.

Да, ранее Хукер уже демонстрировал, что неконкурентоспособен в противостоянии со звёздами лёгкого веса. Он был бит Дастином Порье, уступал нокаутом Майклу Чендлеру и Эдсону Барбозе. Но на бумаге он достойно защищается от тейкдаунов (80%), а именно этот навык понадобится ему в дуэли с Махачевым. Хоть тот и является одним из лидеров дивизиона по разнице между нанесёнными и пропущенными ударами (1,47, седьмое место), но наверняка будет искать счастья в борьбе. Дэн уже дважды проигрывал сдачей и с большой вероятностью подобная участь постигнет его снова. В случае успеха Ислам может ворваться в топ-3 категории и оказаться в шаге от статуса первого претендента.

Реабилитация Волкова

Пока Махачев продолжает свой первый полноценный поход за поясом Абсолютного бойцовского чемпионата, Александр Волков предпримет третью попытку взойти на вершину своей категории. В первый раз его перспективы перечеркнуло сокрушительное поражение от Деррика Льюиса на последних секундах третьего раунда, во второй — проигрыш Сирилу Гану. В итоге россиянин был вынужден начинать всё сначала, а первой преградой на его пути станет Марчин Тыбура. Поляк находится в великолепной форме, у него серия из пяти побед. Среди сильнейших бойцов тяжёлого веса подобным могут похвастаться лишь чемпион и первый претендент Фрэнсис Нганну и всё тот же Ган.

В первую очередь эта схватка примечательна тем, что ранее оба бойца владели титулом M-1 Global. В 2014 году Тыбура отобрал трофей у Дамиана Грабовски, провёл две успешные защиты и отправился в UFC, оставив звание вакантным. На смену ему пришёл именно Волков, который пока остаётся последним чемпионом промоушена. После его ухода Вадим Финкельштейн не видел достойного претендента на пояс, поэтому не стал его разыгрывать. Так или иначе дуэль обещает получиться крайне любопытной, хотя фаворитом всё же значится Александр. Умение удерживать оппонента на дистанции может сыграть ключевую роль и предопределить успех россиянина.

Новая ступень Анкалаева

Продолжает своё восхождение и звёздный российский полутяжеловес. После неоднозначной схватки с Никитой Крыловым, по ходу которой Магомед Анкалаев зачастую излишне демонстрировал своё уважение к противнику, ему предстоит встреча с Волканом Оздемиром. Бывший претендент на пояс в категории до 93 кг проведёт первый бой за 15 месяцев и постарается реабилитироваться за поражение нокаутом от Иржи Прохазки.

Для Анкалаева битва с Оздемиром — идеальная возможность зарекомендовать себя в качестве одного из главных кандидатов в чемпионы. После невыразительного выступления в предыдущем поединке ему необходимо продемонстрировать яркое зрелище в клетке, а швейцарец идеально подходит для реализации этого плана. Волкан всегда готов устроить рубку в стойке и вряд ли изменит себе в схватке с Магомедом. При этом россиянин заметно точнее противника (54% — 45%) и пропускает значительно меньше ударов (1,78 против 4,24 в среднем за минуту).

Вызовы для одноклубников Хабиба

Помимо Махачева, в Абу-Даби выступят ещё двое представителей Eagles MMA, причём обоим будут противостоять соперники из Бразилии. Более высокое место в карде занимает Зубайра Тухугов, который предпримет вторую попытку подраться с Рикардо Рамосом. Бойцы должны были сразиться друг с другом ещё в марте, но тогда россиянин снялся из-за травмы. Сейчас его уже сложно назвать однозначным фаворитом этой дуэли. С того момента латиноамериканец успел отойти от сокрушительного поражения в битве с Лероном Мёрфи и взять верх над Биллом Алджео.

В свою очередь, Тагир Уланбеков померится силами с Алланом Насименто во втором поединке под эгидой UFC. Россиянин по разным причинам был вынужден отказаться от участия в трёх схватках подряд, что вряд ли положительно отразилось на отношении к нему со стороны руководства. Битва с дебютантом промоушена — отличный шанс доказать, что он достоин выступать в Абсолютном бойцовском чемпионате и претендовать на самые высокие места.

Возвращение Гамзатова и дебют Дураева

Со схожей мотивацией в октагон арены «Этихад» войдут ещё четверо россиян. Одним из самых ожидаемых обещает стать возвращение Шамиля Гамзатова, которому предстоит сразиться с Михалом Олексейчуком. В последних трёх боях опытный поляк потерпел два поражения, причём оба болевыми, но наверняка станет серьёзной проверкой для российского спортсмена. Тот не только не встречался с оппонентами подобного калибра, но и не выступал с ноября 2019 года.

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Как и Гамзатов, Роман Копылов последний раз заходил в клетку на турнире UFC в Москве. Но если непобеждённый полутяжеловес с трудом, но взял верх над Клидсоном Абреу, то экс-чемпион AMC Fight Nights был «задушен» Карлом Роберсоном. В Абу-Даби его ждёт ещё более серьёзное испытание в лице соотечественника Альберта Дураева. Тот произвёл фурор на шоу Dana White’s Contender Series и в стиле Хабиба Нурмагомедова разобрался с Кайо Биттенкуртом. На данный момент его беспроигрышная серия составляет девять битв, а последнее поражение датировано мартом 2014 года. Тогда его одолел Анатолий Токов.

В лёгком весе также состоится сражение двух бойцов с постсоветского пространства. Ни разу не дравшийся в эпоху пандемии Магомед Мустафаев по прозвищу Снайпер совершит долгожданное возвращение и поспорит с Дамиром Исмагуловым. Казахстанец обрёл популярность в России и пробился в Абсолютный бойцовский чемпионат через M-1 Global, после чего выиграл четыре раза подряд.

Также любопытным обещает стать очередной поединок с участием Хамзата Чимаева. Швед чеченского происхождения ворвался в полусредний дивизион UFC и одержал три победы за 66 дней, после чего заболел коронавирусом и не дрался более года. Причём временами казалось, что спортсмен и вовсе может завершить карьеру, но в итоге ему всё же удалось справиться с недугом и вернуться в строй. Первой серьёзной проверкой для него обещает стать 11-й номер рейтинга Ли Джинглианг, в последней битве нокаутировавший крепкого Сантьяго Понзиниббио.