Ян надеется на досрочную победу над Сэндхагеном

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Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Пётр Ян поделился мнением о своём будущем сопернике Кори Сэндхагене.
Ян надеется на досрочную победу над Сэндхагеном
  • Reuters
  • © Stephen R. Sylvanie

«Сэндхаген — разносторонний боец, который всё умеет. Но в каждом аспекте я лучше него. Я удивлю его — как в борьбе, так и в ударке. Как пройдёт поединок? Надеюсь, что это будет досрочная победа. Мой стиль — всегда идти за досрочной победой. В глубокие воды его могу затянуть я, а не он меня. Пять раундов — моя дистанция. Но не думаю, что поединок пройдёт все пять раундов», — заявил Ян в эфире программы MMA Hour.

Бой россиянина с американцем состоится 30 октября на турнире UFC 267.

Ранее Ян призвал UFC лишить Стерлинга титула чемпиона за нарушение контракта.

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