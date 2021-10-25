Ян призвал UFC лишить Стерлинга титула чемпиона за нарушение контракта

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Пётр Ян потребовал лишить титула действующего обладателя пояса, американца Алджамейна Стерлинга.

«Я уверен, что мы с Кори Сэндхагеном должны драться за вакантный титул, поскольку вводить временный пояс нет никакой необходимости. Стерлинг сразу знал, что не будет драться в октябре, однако с апреля он говорил, что будет, поэтому они не лишили его титула. Он подписал контракт на бой, но не собирался на него выходить», — приводит слова Яна BJPenn.

Пётр Ян лишился чемпионского пояса UFC в бою со Стерлингом, который прошёл на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта. В четвёртом раунде россиянин нанёс находившемуся в лежачем положении сопернику запрещённый удар коленом в голову.

На турнире UFC 267, который пройдёт 30 октября, Ян проведёт бой за временный титул UFC с Кори Сэндхагеном. Изначально планировалось, что соперником Яна станет Стерлинг, но американец снялся с боя из-за травмы.

Ранее Махачев сделал прогноз относительно боя Яна с Сэндхагеном.