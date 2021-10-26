Хукер: я лучше Махачева

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Новозеландский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Дэн Хукер высказался о предстоящем поединке с россиянином Исламом Махачевым.
Хукер: я лучше Махачева
  • Reuters

«Я лучше Махачева. И чем больше будет раундов, тем больше у меня будет шансов доказать это. Поединок состоит из пяти раундов, а не трёх. Хорошему бойцу нужно больше времени, чтобы проявить себя и показать, что он является мастером боевых искусств. Пятираундовый поединок тяжелее, но я чувствую, что готов работать в высоком темпе и давить на своего оппонента на протяжении 25 минут», — цитирует Хукера MMA Junkie.

30 октября Махачев сразится с Дэном Хукером на турнире UFC 267. На счету 30-летнего Махачева 20 побед и одно поражение. У 31-летнего Хукера в арсенале 21 победа и десять поражений.

Ранее сообщалось, что Ян надеется на досрочную победу над Сэндхагеном.

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