Ян подерётся с Сэндхагеном на UFC 267

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Американец Кори Сэндхаген заменит соотечественника Алджамейна Стерлинга и станет соперником россиянина Петра Яна на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 267.
Ян подерётся с Сэндхагеном на UFC 267
  • AP
  • © John Locher

Об этом сообщает инсайдер Брэтт Окамото в Instagram со ссылкой на президента UFC Дану Уайта. По информации источника, на кону поединка будет стоять временный титул чемпиона организации в легчайшем весе.

Турнир UFC 267 состоится 30 октября в Абу-Даби. Первоначально Ян должен был драться с чемпионом легчайшего веса Алджамейном Стерлингом, однако американец снялся с боя из-за болей в шее.

Ранее Стерлинг объяснил, почему снялся с боя против Яна.

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