Стерлинг объяснил, почему снялся с боя против Яна

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг высказался об отмене боя с россиянином Петром Яном, который должен был пройти на турнире UFC 267.
Стерлинг объяснил, почему снялся с боя против Яна
  • Reuters

«Давайте проясним ситуацию. Я не травмирован, но моё положение неидеально. Речь идёт о шее! В настоящее время я испытываю лучшие ощущения, чем когда-либо, просыпаясь по утрам. Я могу жить без боли, которая у меня была более десяти лет. Тренировки проходят хорошо, однако у меня не получается заставить тело пройти два раунда в спаррингах. Усталость и судороги сохраняются. По словам моего хирурга, это связано с тем, что нервные окончания до сих пор восстанавливаются после длительной травмы, и всех тех операций, которые я перенёс. C этим я ничего не могу поделать. Можно рискнуть, но пострадать ещё больше. На самом деле изначально я хотел подраться в декабре, однако планы были сдвинуты. Моё тело всё ещё не слушается меня. Потому я попросил Яна об отсрочке, чтобы стать первым бойцом в UFC, кто надерёт ему задницу», — написал Стерлинг в Instagram.

30 октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби россиянин должен был провести реванш с действующим чемпионом UFC в легчайшем весе Алджэмейном Стерлингом, но американец снялся с боя из-за болей в области шеи.

Ранее Ян жёстко ответил Стерлингу и подтвердил блокировку в социальных сетях.

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