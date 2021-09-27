Ян жёстко ответил Стерлингу и подтвердил блокировку в социальных сетях
- Reuters
«Прекрати врать. Я никогда не буду говорить ничего плохого о чьей-то семье. И да, я тебя заблокировал, пока у тебя не отрастут яйца, чтобы подраться со мной. До тех пор я не буду тратить на тебя время, жалкий трус», — написал Ян в своём Twitter.
30 октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби россиянин должен был провести реванш с действующим чемпионом UFC в легчайшем весе Алджэмейном Стерлингом, но американец снялся с боя из-за травмы шеи.
Ранее Стерлинг пожаловался на то, что Ян заблокировал его в социальных сетях.