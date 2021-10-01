ESPN: Махачев сразится с Хукером на UFC 267
- Reuters
Как сообщает ESPN, россиянин сразится с новозеландцем Дэном Хукером.
Примечательно, что с последнего поединка Хукера прошло менее недели. 25 сентября на UFC 266 он одержал победу над представителем Германии Насратом Хакпарастом.
Изначально Махачев должен был драться на UFC 267 с бразильцем Рафаэлем Дос Аньосом, но тот снялся с боя. Турнир состоится в ночь с 30 на 31 октября в Абу-Даби.
Ранее Рафаэль Дос Аньос допустил, что его бой с Махачевым может состояться.