ESPN: Махачев сразится с Хукером на UFC 267

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Стал известен новый соперник российского бойца смешанного стиля Ислама Махачева, с которым он встретится на турнире UFC 267.
ESPN: Махачев сразится с Хукером на UFC 267
  • Reuters

Как сообщает ESPN, россиянин сразится с новозеландцем Дэном Хукером.

Примечательно, что с последнего поединка Хукера прошло менее недели. 25 сентября на UFC 266 он одержал победу над представителем Германии Насратом Хакпарастом.

Изначально Махачев должен был драться на UFC 267 с бразильцем Рафаэлем Дос Аньосом, но тот снялся с боя. Турнир состоится в ночь с 30 на 31 октября в Абу-Даби.

Ранее Рафаэль Дос Аньос допустил, что его бой с Махачевым может состояться.

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