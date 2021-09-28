Дос Аньос допустил, что его бой с Махачевым может состояться

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Рафаэль дос Аньос заявил, что его бой с россиянином Исламом Махачевым ещё может состояться, несмотря на недавно перенесённую бразильцем операцию.

«Я хожу без костылей, через 10 дней смогу вернуться к спаррингам. Я боец и хочу драться. Мы уже уведомили UFC о произошедшем, мои расходы на операцию оплачены. Конечно, я не могу решать это в одиночку. Мне нужно выслушать мнение моего тренера, доктора и физиотерапевта. Мы должны всё решить в течение недели. Это был нестандартный год для меня. Две операции за шесть месяцев. Но первая, когда я лечил грыжу, была намного хуже», — цитирует слова дос Аньоса Sherdog.

Махачев и дос Аньос должны были провести бой на турнире UFC 267, запланированный на 30 октября 2021 года.

Ранее Махачев составил перечень бойцов, с которыми хотел бы драться на UFC 267.