Уайт допустил возвращение «Бойцовского острова» ввиду новых правил въезда в США

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт поделился своими мыслями относительно новых требований к вакцинации, которые предъявляются к международным бойцам его промоушена.

«Я и раньше заявлял, что понятия не имею, как всё это безумие будет разворачиваться в дальнейшем. Я просто не знаю. Полагаю, «Бойцовский остров» вновь окажется в деле. Мы действительно хотим провести там больше мероприятий. В следующую среду я собираюсь в Абу-Даби, где у меня запланировано много встреч. Во время этой поездки я собираюсь всё решить», — цитирует слова Уайта MMA Junkie.

С 8 ноября на территорию США смогут попасть лишь полностью вакцинированные граждане. При этом российская вакцина «Спутник V» в настоящее время не входит в список одобренных ВОЗ.

Ранее UFC уведомил иностранных бойцов о том, что их не пустят на территорию США без вакцинации.