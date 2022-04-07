Менеджер Чимаева: бой с Бёрнсом является быстрейшим путём к титулу UFC

Менеджер Махди Шаммас, представляющий интересы шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева, поделился мнением о будущем своего клиента после возможной победы над бразильцем Гилбертом Бёрнсом на турнире UFC 273 в Джексонвилле.

«Если мы пройдём Гилберта, кто ещё остаётся? Ковингтон — это разве что как денежный бой. Но Хамзат сказал мне, что нам нужен быстрейший путь к титулу. Бой против Гилберта — быстрейший путь к титулу», — цитирует Шаммаса ТАСС.

Турнир UFC 273 состоится 10 апреля.

Чимаев провёл последний поединок на турнире UFC 267, состоявшемся 30 октября, где в первом раунде боя «задушил» представителя Китая Ли Джинглианга. Всего за карьеру у Хамзата десять досрочных побед и ни одного поражения.

На данный момент титулом чемпиона UFC в полусреднем весе владеет Камару Усман.

Ранее Чимаев заявил, что на данный момент российский боец смешанного стиля Пётр Ян на пять шагов опережает конкурентов в легчайшем дивизионе UFC.