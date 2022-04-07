Чимаев: на данный момент Ян на пять шагов опережает конкурентов в UFC

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев поделился мнением о россиянине Петре Яне перед его поединком с чемпионом UFC в легчайшем весе Алджэмейне Стерлинге.

«На данный момент Ян находится на таком уровне, что эти пацаны не могут к нему подойти. Думаю, он шагов на пять опережает остальных. Тоже такой парень, как я. Усердно тренируется, знает, чего хочет. Похожий на меня», — приводит слова Чимаева «Матч ТВ».

По его мнению, Ян обладает сильным духом, который вряд ли кто-то сломит.

Напомним, что поединок Яна и Стерлинга состоится 10 апреля в рамках турнира UFC 273 в Джексонвилле. Ян потерял чемпионский пояс UFC в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 7 марта 2021 года, из-за дисквалификации за запрещённый удар. Реванш должен был пройти 5 марта 2022 года, но из-за травмы американец не вышел на бой. В связи с этим Ян подрался за временный титул с Кори Сэндхагеном и одержал победу.

Ранее тренер Андрей Октябринский заявил, что американцу Алджэмейну Стерлингу, действующему чемпиону UFC в легчайшем весе, в предстоящем бою с российским бойцом Петром Яном поможет только чудо.