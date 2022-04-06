Спарринг-партнёр Яна считает, что в предстоящем бою Стерлингу может помочь только чудо

Тренер Андрей Октябринский, который также является спарринг-партнёром российского бойца смешанного стиля Петра Яна, поделился ожиданиями от поединка соотечественника с действующим чемпионом UFC в легчайшем весе Алджэмейном Стерлингом.

«Ян очень хорошо подготовился. Ему есть что противопоставить у сетки, в борьбе, не говоря об ударной технике — его сильной стороне. Мне кажется, для победы Стерлингу потребуется чудо. Хотя никто не собирается принижать его достоинств. Алджэмейн — опасный боец, входит в элиту легчайшего веса UFC. Но если Пётр будет биться так, как обычно, у американца нет шансов», — заявил Октябринский в интервью RT.

Ранее специалист признался, что опасался снятия Стерлинга с боя с Яном в последний момент.