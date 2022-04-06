Октябринский: Ян находится в гораздо лучшей форме, чем перед первым боем со Стерлингом

Тренер Андрей Октябринский сравнил нынешнюю форму российского бойца смешанного стиля Петра Яна с той, в которой тот находился перед первым поединком с американцем Алджэмейном Стерлингом.

«Что не так было на сборах в American Top Team первым первым боем? Пётр сам говорил, что для него это был первый опыт проведения подготовки в США. Там всё по-другому. Ему пришлось перестраиваться. В этот раз мы сделали всё возможное, чтобы ему было максимально комфортно. Скажу честно: сейчас он находится в гораздо лучшей форме, чем перед первым боем со Стерлингом. Пётр опаснее, острее», — сказал специалист в интервью RT.

Он отметил, что в ATT Яну было не очень просто перестроиться на другой подход к подготовке, также у него возникали проблемы со спарринг-партнёрами.

«Пётр — жёсткий боец, на тренировках зачастую бьётся в полную силу. Иностранцы не привыкли к такому. Это русские парни иногда могут зарубиться, зарубежные бойцы в основном действуют помягче. В этом мы отличаемся. Не каждый зайдёт с Яном в клетку и простоит с ним хотя бы раунд. Я уже не говорю о двух-трёх. Примечательно, что так и было. Пётр сказал: «Я заплатил деньги. Почему никто не работает со мной?» Хорошо, что он взял с собой Дениса Лаврентьева. В итоге они преимущественно тренировались вдвоём», — добавил Октябринский.

Ранее спарринг-партнёр Яна рассказал о подготовке к бою со Стерлингом.