«На этот раз Пётр победит досрочно»: Октябринский о реванше Ян — Стерлинг, подготовке к бою и проблемах с визой в США

Пётр Ян будет работать активнее и постарается одержать досрочную победу во втором поединке с Алджэмейном Стерлингом. Об этом в интервью RT заявил тренер клуба «Ермак» и спарринг-партнёр российского бойца Андрей Октябринский. По его словам, к реваншу соотечественник подошёл в идеальной форме, что во многом обусловлено его тренировками в таиландском зале Tiger Muay Thai. Специалист также признался, что поначалу сомневался в намерении американца провести ответный бой, и выразил мнение, что лишь чудо может помочь ему добиться успеха и сохранить пояс чемпиона UFC в легчайшем весе.

— На турнире UFC 273 Пётр Ян проведёт бой-реванш с Алджэмейном Стерлингом. Вы вместе с вашим коллегой по клубу «Ермак» Кайратом Нурмаганбетовым принимали участие в сборах россиянина. Расскажите, как они проходили?

— К бою со Стерлингом мы готовились практически три месяца. Тренировались в Tiger Muay Thai, а помогало нам много сильных бойцов — Шарапутдин Магомедов, Артём Белах. Работали практически в том же составе, что и в преддверии боя с Кори Сэндхагеном.

— Часто приходилось слышать, что в TMT какая-то особенная атмосфера и после сборов там Ян находится в наилучшей форме. Расскажите, что именно отличает этот лагерь от других?

— Думаю, дело в самой обстановке, природе. Когда приходишь на тренировку, для разминки достаточно 15 минут вместо 40. Следовательно, рабочее время сокращается и нет необходимости тратить лишнюю энергию. Не стоит забывать и о климате. Всё же это Таиланд — солнце, море, витамины. Согласен, что это одно из лучших мест для подготовки атлетов, независимо от вида единоборств — MMA, бокс, борьба.

Кроме того, туда приезжают топовые спортсмены, готовые пахать. Естественно, это заряжает на упорные тренировки. В этом качественное отличие TMT от многих других залов. Безусловно, в каждом есть те, кто настроен трудиться. Но при этом можно увидеть людей, которые просто проводят там время, не настроены отдавать всего себя. И их присутствие не может не отвлекать. Всем известно, что дисциплина бьёт класс.

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— Помимо схватки с Сэндхагеном, вы до этого участвовали в подготовке Яна к другим поединкам в UFC?

— К сожалению, не было возможности. У меня родился сын, было много связанных с этим дел. Сейчас он подрос, и я снова стал сотрудничать с Петром. Всегда рад помочь ему. Мы работаем со времён его выступлений в ACB. Находился в его углу во время второго титульного боя с Магомедом Магомедовым.

— Как я понимаю, ваша встреча произошла в «Ермаке»?

— На самом деле даже раньше. Мы познакомились ещё в зале «Александр Невский», потом вместе перешли в «Ермак». С того момента наши команды постоянно сотрудничают, стараются помогать друг другу.

— Сам Ян говорил, что перед первым поединком со Стерлингом чувствовал себя не в своей тарелке, объясняя это во многом не самыми удачными сборами в American Top Team. Что там было не так?

— Пётр сам говорил, что для него это был первый опыт проведения подготовки в США. Там всё по-другому. Ему пришлось перестраиваться. В этот раз мы сделали всё возможное, чтобы ему было максимально комфортно. Скажу честно, сейчас он находится в гораздо лучшей форме, чем перед первым боем со Стерлингом. Пётр опаснее, острее.

— Что именно было не так в ATT?

— Когда боец привык к конкретному расписанию, подходу, очень непросто перестроиться. Насколько я слышал, также были определённые проблемы со спарринг-партнёрами. Пётр — жёсткий боец, на тренировках зачастую бьётся в полную силу. Иностранцы не привыкли к такому. Это русские парни иногда могут зарубиться, зарубежные бойцы в основном действуют помягче. В этом мы отличаемся. Не каждый зайдёт с Яном в клетку и простоит с ним хотя бы раунд. Я уже не говорю о двух-трёх.

— Уверен, для многих это звучит довольно странно. Неужели нет возможности заплатить условному бойцу и получить гарантии, что он не откажется выходить с тобой в парах?

— Примечательно, что так и было. Пётр сказал: «Я заплатил деньги. Почему никто не работает со мной?» Хорошо, что он взял с собой Дениса Лаврентьева. В итоге они преимущественно тренировались вдвоём.

— В TMT с этим нет проблем?

— Нет. Туда приезжают с конкретной целью — пахать максимально жёстко и упорно. Мы тренировались отдельно от остальных, но очень многие парни хотели попасть к нам. И когда кто-либо из наших бойцов по тем или иным причинам выбывал, мы проводили селекцию. Приходили на общие спарринги, просматривали ребят и сильнейших приглашали к себе.

— Всем известно, что тяжеловесам сложно найти спарринг-партнёров. С бойцами легчайшего дивизиона всё проще?

— Не сказал бы, что мы столкнулись с какими-либо проблемами в ходе этого сбора. TMT укомплектован очень сильными бойцами, поэтому мы имели возможность выбирать. Регулярно кто-то просился к нам в команду. Но в последние две недели мы стали ограничивать допуск. Старались брать более мастеровитых спортсменов, тех, кто действует аккуратно, не наносит травм Яну. Пристально следили за этим. Было очень важно, чтобы Пётр подошёл к бою со Стерлингом без повреждений.

— Насколько известно, в ходе подготовки вы имитировали Стерлинга. Почему выбор пал именно на вас?

— Наверное, потому что я довольно неплохо борюсь (смеётся). Хорошо забираю спину. Пётр очень давно знает меня и мои сильные стороны. Поэтому и позвал к себе. В принципе, все в команде имели определённые задачи и помогали ему работать над тем или иным аспектом. Нельзя сказать, что один человек полностью имитировал Стерлинга. Каждый специализировался на чём-то конкретном и старался максимально нагрузить Яна.

— Следовательно, вы отвечали именно за борьбу?

— Да. Моя база — дзюдо, самбо, грепплинг, джиу-джитсу.

— Вы наверняка досконально изучили стиль Алджэмейна. На чём он специализируется в борьбе?

— В первые минуты поединка Стерлинг активно прессингует и любым доступным способом старается поджать противника к сетке, а затем зайти за спину. Из этой позиции он пытается исполнить известный многим удушающий сзади (rear naked choke). В целом ничего сверхъестественного. Также Алджэмейн часто прибегает к попыткам набросить ручной треугольник, старается закрыть треугольник ногами. Для специалиста по джиу-джитсу в этом нет ничего особенного.

— Многие говорили, что у Стерлинга довольно корявая техника в стойке. Как бы вы оценили его навыки в этом аспекте?

— Соглашусь. Алджэмейн — довольно нестандартный боец и опасен тем, что атакует под необычными углами. За этот аспект у нас отвечал Кайрат Нурмаганбетов.

— Если вы фактически на время становились Стерлингом, то наверняка у вас возникала мысль: «А что Алджэмейн способен сделать с Петром?»

— Провокационный вопрос. Отвечу лишь, что Ян очень хорошо подготовился. Ему есть что противопоставить у сетки, в борьбе, не говоря об ударной технике — его сильной стороне. Мне кажется, для победы Стерлингу потребуется чудо. Хотя никто не собирается принижать его достоинств. Алджэмейн — опасный боец, входит в элиту легчайшего веса UFC. Но если Пётр будет биться так, как обычно, у американца нет шансов.

— Бытует мнение, что Стерлингу может быть легче в реванше по той причине, что он изучил стиль Яна и знает, что с ним делать. Согласны?

— На мой взгляд, это довольно непросто сделать. Пётр — неординарный боец и постоянно развивается.

— Как бы вы сами описали стиль Яна?

— Универсальный боец. Конечно, он любит биться в стойке, но в любой момент способен сам пойти в борьбу, провести тейкдаун, выйти на болевой или удушающий. Отличительной особенностью Петра является наличие чёткого плана на каждый поединок. Он сам нередко говорил, что бой — противостояние двух интеллектов.

— Ваш коллега по клубу «Ермак» Георгий Емельянов не исключал, что в последний момент Стерлинг может вновь сняться с поединка с Яном. У вас нет таких опасений?

— В самом начале были. Думал, что Алджэмейн просто болтает, но в последний момент попытается соскочить. Но сейчас всё идёт к тому, что схватка всё же состоится. Стерлингу некуда деваться. Для него это единственный шанс заработать хорошие деньги, поэтому ему придётся войти в октагон. Как бы эта битва ни завершилась, это пик его карьеры.

— В своё время Ти Джей Диллашоу также сомневался, что Стерлинг проведёт реванш с Яном. Правда, он говорил об этом в свете тяжёлой травмы Алджэмейна, заставившей его лечь на операцию.

— Честно, мне неизвестны подробности повреждения Стерлинга. Но повторюсь, он всю свою жизнь шёл к этому моменту. Пусть он фактически получил пояс из-за ошибки Яна, но сейчас переживает лучший период в карьере. Он чемпион, а за выступление на UFC 273 получит хороший гонорар. Ведь для чего бойцы дерутся? Ради денег. Чтобы прокормить семью, обеспечить близких.

— Если оставить за скобками запрещённый удар Яна, как вы оцените его действия в первой схватке? Стерлинг забрал хотя бы один раунд?

— Возможно, первый. Пётр зачастую даёт противнику поработать в стартовом раунде, смотрит, на что он способен. За исключением этого, забрал ли Алджэмейн хоть один из отрезков? Я не думаю. Он тыкал, пытался набивать очки, но что ещё? Если смотреть на значимые попадания, тейкдауны — всё было в пользу Яна.

— При этом Стерлинг буквально в каждом интервью говорит, что доминировал в том поединке. Он действительно не понимает положения вещей или это всего лишь бравада?

— Думаю, это работа на публику вкупе с попыткой залезть в голову соперника. Для Стерлинга это одна из возможностей добиться успеха — вывести Яна из себя, вынудить его потерять концентрацию, «полететь» вперёд. Мы неоднократно видели подобное в UFC. Поэтому Алджэмейн и говорит так много. Не нужно обращать на это внимания. Необходимо выйти и сделать свою работу. Об этом мы постоянно говорили Петру. Особенно когда узнали, что не полетим вместе с ним, не сможем ему помочь в США.

— Насколько известно, вам с Нурмаганбетовым не выдали визы. По какой причине?

— С российским паспортом непросто получить визу в США, особенно в первый раз. Это всем известно. А в нынешней ситуации задача ещё усложнилась. Нам сказали, что мы не подходим, особенно ничего не аргументировали. Посоветовали попробовать в следующий раз.

— Как Ян отреагировал на это?

— Пётр — воин. Он хочет, чтобы во время битвы рядом с ним были те же люди, что и помогали ему в тренировках. Но этого не получилось. Поэтому Ян поблагодарил всех за поддержку в ходе подготовки, сказал, что дальше ему придётся идти самому.

— Говоря о команде, вы наверняка общались с Петром и его секундантами о том самом эпизоде с ударом коленом в первом бою. Что в итоге произошло — Пётр сам немного запутался и решил ударить Стерлинга или прислушался к угловым?

— Не разговаривал с Петром об этом. Тема довольно щепетильная, не очень приятная. Не могу сказать точно, что именно произошло. Была небольшая неразбериха в углу. Но подробностей не знаю.

— Вряд ли можно спорить со справедливостью дисквалификация Яна, но резонно ли было передавать титул Стерлингу?

— Наверняка у большинства людей это вызвало негодование. В глубине души надеялись, что этого не случится. Признаться, мы были ошарашены этим событием. В тот день в Омске проходил турнир по грепплингу. Специально приостановили его, чтобы посмотреть за выступлением Яна. Возобновлять соревнования пришлось в не самом хорошем настроении. Но не нам оценивать решения UFC. Организация ведёт свою игру, её руководству виднее, как поступать в тех или иных случаях.

— На ваш взгляд, как закончится ответный поединок между Яном и Стерлингом?

— Думаю, на этот раз Пётр победит досрочно. Если в предыдущей схватке он давал поработать Алджэмейну, в этот раз захочет решить все вопросы побыстрее. Будет больше прессинговать. И в этой обстановке Стерлинг сломается. У Яна же всё в порядке с боевым духом.

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— Допустим, Ян справился со Стерлингом и вернул себе титул чемпиона. С кем бы вы хотели увидеть его следующий поединок?

— И самому Петру, и зрителям было бы интересно понаблюдать за его битвой с Ти Джей Диллашоу. Старый чемпион против нового — это было бы здорово.

— Вам не показалось, что в бою с Сэндхагеном мы увидели уже не совсем того Диллашоу, что раньше?

— Согласен. Но не стоит забывать, что у него было два года простоя. Непросто выходить в октагон после такого перерыва. Это сказывается психологически. Думаю, сейчас у Диллашоу было достаточно времени подготовиться. И в будущей схватке он будет выглядеть лучше, чем в сражении с Сэндхагеном.

— Вам не кажется, что Ян чем-то напоминает Диллашоу?

— Да. От этого их очный бой становится ещё интереснее.

— Потенциальный поединок Яна с Генри Сехудо не так привлекает?

— Вопрос в том, пойдёт ли на это сам Сехудо. Согласится ли вновь надеть перчатки.

— Сехудо неоднократно пытался организовать себе встречу с Александром Волкановски, но не говорил о бое с Яном. Генри боится Петра?

— Не знаю. Волкановски тоже не подарок для Сехудо. Думаю, Генри пытается устроить денежный бой и забрать третий пояс. Но сможет ли он это сделать?

— На кого бы вы поставили в этом поединке?

— Точно не на Сехудо.