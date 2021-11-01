Чемпионские перспективы: что ждёт Яна, Махачева и Анкалаева после побед на UFC 267

На турнире UFC 267 в Абу-Даби Пётр Ян завоевал временный титул в легчайшем весе и тем самым гарантировал себе право сразиться за звание абсолютного чемпиона. Его следующим оппонентом может стать не владеющий поясом Алджэмейн Стерлинг, продолжающий восстанавливаться после травмы шеи. В то же время очередные шаги к трофеям сделали Ислам Махачев и Магомед Анкалаев, в скором времени способные получить статус первых претендентов.

Возвращение титула Яна

Крупнейший турнир Абсолютного бойцовского чемпионата в октябре удачно сложился для большинства российских спортсменов. Из девяти бойцов лишь двое были вынуждены покинуть октагон в статусе проигравших, причём Роман Копылов уступил соотечественнику Альберту Дураеву. Но если бывший чемпион ACA лишь дебютировал в главном MMA-промоушене планеты, то Пётр Ян, Ислам Махачев и Магомед Анкалаев уже входят в элиту своих весовых категорий и в самое ближайшее время могут завоевать титулы абсолютных чемпионов.

Правда, если коллегам предстоит впервые побороться за трофей, то в случае с Яном речь идёт о возвращении утраченного золота. Россиянин стал чемпионом в июле 2020 года, но не смог провести ни одной успешной защиты. В схватке с Алджэмейном Стерлингом он исполнил запрещённый удар коленом и был дисквалифицирован. Руководство промоушена приняло беспрецедентное решение и не просто лишило российского бойца титула, но и наградило им американца. И это с учётом того, что ранее в истории UFC звание ни разу не меняло владельца подобным образом.

Также по теме В погоне за чемпионами: как Ян победил Сэндхагена, а Махачев заставил сдаться Хукера Пётр Ян взял верх над Кори Сэндхагеном на турнире UFC 267 в Абу-Даби и завоевал временный титул чемпиона в наилегчайшем весе. Поединок...

Судя по всему, в промоушене быстро осознали абсурдность вердикта и назначили реванш между Стерлингом и Яном, но новоиспечённый чемпион явно не горел желанием вновь заходить в клетку. Сначала он решил провести операцию на шее. Ответный поединок был перенесён на октябрь, а за месяц до назначенной даты боец вновь сослался на травму. Правда, впоследствии он признался, что неприятные ощущения в шее были не единственной причиной отказаться от битвы.

Сейчас Стерлингу фактически некуда отступать. Победа над Кори Сэндхагеном не только позволила Яну остаться первым претендентом, но и завоевать временный пояс. Однако если зачастую тот внедрялся лишь с целью подчеркнуть статус первого номера рейтинга, то на этот раз основания более веские. Дана Уайт и компания наверняка понимают, что Алджэмейн может и в будущем пытаться избежать схватки с Петром, поэтому хотят расставить все точки над «i» в данном вопросе. В случае ещё одного отказа американца могут лишить титула, а абсолютное звание либо отдать россиянину, либо разыграть в бою.

В настоящее время есть все основания полагать, что данный вариант развития событий более реален. Да, пусть Стерлинг и пообещал увидеться с Яном в клетке, состояние здоровья вполне может не позволить ему сделать это. Подобное мнение высказывал экс-чемпион организации Ти Джей Диллашоу. Он признавался, что не ставит под сомнение проблемы с шеей Алджэмейна, но не верит, что тот когда-либо вернётся в октагон.

Наиболее вероятным представляется расклад, при котором пояс будет разыгран в дуэли двух лидеров рейтинга дивизиона до 61,2 кг. Речь идёт о Яне и Диллашоу, сражение которых было одним из самых ожидаемых со времён прихода россиянина в UFC. Однако сначала Пётр недотягивал до статуса визави, а затем Ти Джей поочерёдно проиграл Генри Сехудо и заработал двухгодичную дисквалификацию за употребление допинга. Именно в его отсутствие россиянин поднялся на вершину категории.

В июле Диллашоу совершил долгожданное возвращение в чемпионат и в напряжённой битве справился с Сэндхагеном. Наверняка именно он считался бы главным кандидатом на замену Стерлингу на шоу в Абу-Даби, но планы испортила травма колена. К счастью, обошлось без разрыва передней крестообразной связки колена, период реабилитации составил всего три месяца. Как заявлял Ти Джей, уже в начале 2022 года он будет готов к бою. И не исключено, что его противником станет именно Ян.

Поход за поясом Махачева

В отличие от соотечественника, Ислам Махачев находится в немного иной ситуации. На UFC 267 он впервые взял верх над соперником из топ-10 и включился в чемпионскую гонку. Несмотря на девять побед подряд, в ближайшее время он может не получить шанса побороться за пояс. И в определённой степени это будет логично.

Не считая чемпиона в лице Чарльза Оливейры, выше Махачева располагаются четверо бойцов. Причём Дастин Порье в декабре предпримет вторую попытку взойти на трон категории, а Джастин Гэтжи и Майкл Чендлер поспорят друг с другом уже 6 ноября. На данный момент они занимают второе и четвёртое места в рейтинге, и будет вполне логично, если следующий претендент определится именно в их очном противостоянии. В отличие от Ислама, оба числятся в элите на протяжении более длительного времени и уже конкурировали с оппонентами самого высокого уровня.

И в этом аспекте Махачев несколько уступает. Не считая Хукера, он не встречался с топ-соперниками. На момент поединка лишь Тиаго Мойзес входил в топ-15 лёгкого дивизиона UFC, в то время как остальных не было в «табели о рангах». Безусловно, среди них были довольно сильные спортсмены, вроде восходящей звезды Армана Царукяна, финалиста Гран-при PFL 2021 Криса Уэйда и Глейсона Тибау. Но на фоне послужных списков Гэтжи и Чендлера это не смотрится впечатляюще.

Безусловно, при удачном стечении обстоятельств Махачев может подраться за трофей уже в декабре. Если Оливейра или Порье получат травму, он может выйти на замену. Об этом он и сам заявил по окончании шоу в Абу-Даби. В противном случае наиболее логичной кажется организация битвы между Исламом и Бенэилом Дариушем. Американец иранского происхождения занимает третье место в рейтинге и не имеет планов на ближайшее время. Следовательно, схватку можно провести и не ждать, пока восстановятся проигравшие в дуэли за пояс или сражении Гэтжи с Чендлером.

Перспективы Анкалаева

Что касается Магомеда, то он также находится в одной-двух победах от боя за титул. До настоящего момента он занимал седьмое место в списке, а успех в битве с Волканом Оздемиром наверняка позволит ему преодолеть пару ступеней. Но есть две загвоздки. Во-первых, перед ним по-прежнему слишком много конкурентов. Во-вторых, его выступления не самые зрелищные и вряд ли вызывают у Уайта положительное впечатление.

Несомненно, в плане мастерства Анкалаев один из сильнейших в полутяжёлом весе. Он способен одинаково успешно работать как в лево-, так и в правосторонней стойке, опасно бьёт ногами, очень вынослив и хорош в борьбе. Но в последних двух битвах он демонстрировал это лишь эпизодами и не пытался завершить поединок досрочно, а в UFC к подобному относятся крайне негативно. Поэтому не стоит удивляться, если матчмейкеры постараются сделать его путь к первой строчке предельно тернистым.

Пока есть все основания полагать, что до конца 2022-го Анкалаев вряд ли получит возможность поспорить за титул. Скорее всего, в начале года UFC организует ему встречу с представителем топ-5, а в случае успеха устроит финальное испытание с одним из лидеров категории, например, с тем же Яном Блаховичем, потерявшим звание на турнире в Абу-Даби. И лишь после этого он сможет побороться за трофей.

Магомед имеет шансы ускорить свой поход за поясом, но для этого ему необходимо начать действовать в менее осторожной манере и пытаться заканчивать схватки досрочно. Ведь именно красочные нокауты и кровопролитные сражения особенно ценятся руководством американского промоушена. В этом плане показателен пример его соперника по дивизиону Иржи Прохазки. Чех дебютировал в чемпионате в июле 2020 года и лишь дважды заходил в клетку, но сейчас уже претендент — и всё благодаря его яркому стилю. Оба поединка он выиграл досрочно, устроив настоящее шоу в октагоне, что и покорило Уайта.